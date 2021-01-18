Kasımpaşa - BB Erzurumspor maçı hangi kanalda? Saat kaçta olacak?
Süper Lig heyecanı 19. haftasında Kasımpaşa - BB Erzurumspor karşılaşmasında devam ediyor. Kasımpaşa - BB Erzurumspor maçı hangi kanalda? Saat kaçta olacak? sorusu futbol severler tarafından merak ediliyor.
Süper Lig'de 22 puanla 15. sırada yer alan Kasımpaşa ve 13 puanla 21. sırada yer alan BB Erzurumspor maçı gerçekleşecek. Futbol severlerin merakla beklediği Kasımpaşa - BB Erzurumspor maçı hangi kanalda? Saat kaçta olacak? sorularının yanıtı belli oldu.
KASIMPAŞA - BB ERZURUMSPOR MAÇI HANGİ KANALDA?
Spor Toto Süper Lig 19. haftasında Kasımpaşa - BB Erzurumspor maçı, İstanbul'da Recep Tayyip Erdoğan Stadyumu'nda gerçekleşecek.Kasımpaşa - BB Erzurumspor maçı, Kablo TV 23, Bein Sports 2 Digiturk 78 ve web üzerinden izlenebilecek.
KASIMPAŞA - BB ERZURUMSPOR MAÇI SAAT KAÇTA OLACAK?
18 Ocak Pazartesi günü (bugün) gerçekleşecek olan Spor Toto Süper Lig 19. hafta Kasımpaşa - BB Erzurumspor maçı, saat 19.00'da başlayacak.