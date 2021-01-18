Kasımpaşa - BB Erzurumspor maçı hangi kanalda? Saat kaçta olacak?

Süper Lig heyecanı 19. haftasında Kasımpaşa - BB Erzurumspor karşılaşmasında devam ediyor. Kasımpaşa - BB Erzurumspor maçı hangi kanalda? Saat kaçta olacak? sorusu futbol severler tarafından merak ediliyor.