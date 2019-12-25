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Kasımpaşa, Başakşehir maçı hazırlıklarını sürdürdü

Kasımpaşa, ilk yarının son maçında deplasmanda karşılaşacağı Medipol Başakşehir müsabakasının hazırlıklarını bugün yaptığı antrenmanla sürdürdü.

25.12.2019 13:41 | Son Güncelleme: 25.12.2019 13:48
Kasımpaşa, Başakşehir maçı hazırlıklarını sürdürdü

, ilk yarının son maçında deplasmanda karşılaşacağı Medipol müsabakasının hazırlıklarını bugün yaptığı antrenmanla sürdürdü.


Kasımpaşa, Süper Lig'in 17. haftasında deplasmanda oynayacağı Medipol Başakşehir maçı hazırlıklarını bugün Kasımpaşa Tesisleri'nde yaptığı antrenmanla devam ettirdi. Teknik Direktör Tayfur Havutçu yönetiminde yapılan antrenman, salonda kuvvet çalışmalarıyla başladı. Daha sonra sahaya çıkan lacivert-beyazlı futbolcular, bu bölümde dar alanda taktik idman gerçekleştirdi.


Kasımpaşa, Medipol Başakşehir maçı hazırlıklarına yarın yapacağı antrenman ile devam edecek. - İSTANBUL

Kaynak: İHA
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