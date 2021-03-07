Kasımpaşa, Antalyaspor deplasmanında
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Kasımpaşa, Antalyaspor deplasmanında

07.03.2021 11:31 | Son Güncelleme: 07.03.2021 11:34
Kasımpaşa, Antalyaspor deplasmanında

Kasımpaşa, Süper Lig'in 29. haftasında yarın Fraport TAV Antalyaspor'a konuk olacak.

Kasımpaşa, Süper Lig'in 29. haftasında yarın Fraport TAV Antalyaspor'a konuk olacak.

Antalya Stadı'nın ev sahipliği yapacağı karşılaşma, saat 16.00'da başlayacak. Müsabakayı hakem Serkan Tokat yönetecek.

Son 7 maçında bir galibiyet alabilen Kasımpaşa, haftaya 29 puanla 14. sırada girdi. Ligde son 12 maçını kaybetmeyen Fraport TAV Antalyaspor ise 35 puanla 10. sırada bulunuyor.

İki takım arasında ligin ilk yarısında İstanbul'da oynanan müsabaka, 2-2 eşitlikle sona erdi.

Kasımpaşa'da eksikler

İstanbul ekibinde, cezalı Derrick Luckassen ile sakatlıkları süren Armin Hodzic, Julian Jeanvier ve Tarkan Serbest yarın oynayamayacak.

Uzun süredir kadro dışı durumunda bulunan Fode Koita da yarın forma giyemeyecek.

Lacivert-beyazlı ekipte kart cezası sona eren Aytaç Kara ise bu mücadelede takımındaki yerini alabilecek.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Hilmi Sever

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