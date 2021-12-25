Kasımpaşa-Altay maçının ardından

Spor Toto Süper Lig'in 19'uncu ve ilk yarının son haftasında konuk ettiği Altay'ı 2-0 yenen Kasımpaşa'da teknik sorumlu Sami Uğurlu, istedikleri oyunu sahaya yansıttıklarını söyledi.

Recep Tayyip Erdoğan Stadı'nda oynanan karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulunan Uğurlu, "Çok diri, isteyen ve doğru kurguları sahaya yansıtan bir Kasımpaşa vardı. Müsabakada istediklerimizi sahaya yansıtabildik. Altay'ın güçlü yönlerini ve zaaflarını doğru analiz ettiğimizi görüyoruz. Maçın hakimiydik. Kanatları kullanarak ve merkezde Umut'un etkili oyunu, Ahmet Emin Engin ile Mortadha'nın savunma arkası koşularıyla birçok pozisyon bulduk. Bu maçla şanssızlığımızı da kırdığımızı düşünüyoruz." diye konuştu.

Ligin ikinci yarısında daha iyi bir performans sergilemek istediklerini belirten Uğurlu, "İkinci yarıda daha istekli ve coşkulu olacağız. Amacımız, oyun kurgusuna uyarak belli bir planla hareket etmek. Daha fazla çalışarak bu eksiklerimizi gidereceğiz. İyi oyuncularımız var. Üçüncü bölgede oynamak isteyen bir takımız. Rakip sahada daha etkili oluyoruz. Kendi yarı sahamızda oynarsak ciddi zaafları olan bir takımız. Oyun stratejisine bağlı, beraber isteyen ve coşkulu bir takımla 2. yarıya başlayacağımızı düşünüyorum." değerlendirmesinde bulundu.

AA / Emre Doğan - Spor Haberleri

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