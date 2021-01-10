Kasımpaşa, Alanyaspor maçının hazırlıklarını tamamladı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ FOTOGALERİ YAZARLAR TÜMÜ

Kasımpaşa, Alanyaspor maçının hazırlıklarını tamamladı

10.01.2021 12:03 | Son Güncelleme: 10.01.2021 12:06
Kasımpaşa, Alanyaspor maçının hazırlıklarını tamamladı

Kasımpaşa, Süper Lig'in 18. haftasında yarın deplasmanda Aytemiz Alanyaspor ile karşılaşacağı maçın hazırlıklarını tamamladı.

Kasımpaşa, Süper Lig'in 18. haftasında yarın deplasmanda Aytemiz Alanyaspor ile karşılaşacağı maçın hazırlıklarını tamamladı.

Kulüpten yapılan açıklamada, Kemerburgaz Tesisleri'nde teknik direktör Fuat Çapa yönetiminde gerçekleştirilen antrenmanın, koşu ve ısınma hareketleriyle başladığı belirtildi.

İdmanın, pozisyon çalışmalarının ardından yapılan taktik çalışmalarıyla tamamlandığı aktarıldı.

Kasımpaşa, Aytemiz Alanyaspor ile yarın saat 19.00'da Bahçeşehir Okulları Stadı'nda karşılaşacak.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Berad Büyük

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri Yazarlar
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ömer Çelik Fikri Sağlar Donald Trump Kemal Kılıçdaroğlu Canan Kaftancıoğlu
Magazin Kanye West Oğuzhan Koç Seren Serengil Kate Middleton
Spor Ozan Tufan Mesut Özil Ersun Yanal Tolga Ciğerci Emre Taşdemir
Tüm Haberler Kız Ocak Kongre Galatasaray
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Kasımpaşa, Alanyaspor maçının hazırlıklarını tamamladı - Haberler Spor
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 10.1.2021 12:09:48. #1.15#
title