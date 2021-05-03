Kasımpaşa-Alanyaspor maçının ardından
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi
Advertisement

Kasımpaşa-Alanyaspor maçının ardından

Anadolu Ajansı - Haberler | Spor

Süper Lig'in 39. haftasında Aytemiz Alanyaspor'u 3-0 mağlup eden Kasımpaşa'da teknik sorumlu Sadi Çeri, önemli bir galibiyet aldıklarını söyledi.

Süper Lig'in 39. haftasında Aytemiz Alanyaspor'u 3-0 mağlup eden Kasımpaşa'da teknik sorumlu Sadi Çeri, önemli bir galibiyet aldıklarını söyledi.

Recep Tayyip Erdoğan Stadı'nda oynanan karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında görüşlerini aktaran Çeri, takım halinde iyi bir performans sergilediklerini belirtti.

Maça istekli başladıklarını dile getiren Sadi Çeri, "Her bölgede bütünlük içinde oynadık. Topa daha fazla sahip olduk. Son 2 maçta mağlup olmuştuk, reaksiyon göstermemiz gerekiyordu. Oyuncular bunu gösterdi. Onlarla gurur duyuyoruz. Çok önemli 3 maçımız var. Bu müsabakalarda da aynı reaksiyonu göstermeliyiz." ifadelerini kullandı.

Kasımpaşa-Alanyaspor maçının ardından

Aytemiz Alanyaspor Teknik Direktörü Çağdaş Atan:

"Çok üstün oynadığımız maçlarda bitiricilikte sıkıntı yaşıyoruz. Önemli santrforumuz Babacar'ın sakat olması, biraz da hücumda fiziksel olarak oyuncuların çok yorulması, maalesef doğru tercih yapmamızı engelliyor"

Süper Lig'in 39. haftasında konuk olduğu Kasımpaşa'ya 3-0 yenilen Aytemiz Alanyaspor'da teknik direktör Çağdaş Atan, iyi oynadıkları maçlarda gol yollarında sıkıntı yaşadıklarını söyledi.

Çağdaş Atan, karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında yaptığı açıklamada, ilk yarıda çok iyi oynamalarına ve gol pozisyonlarına girmelerine rağmen soyunma odasına 2-0 geride gittiklerini aktardı.

İkinci yarıya da iyi başladıklarını ifade eden Atan, "Çok üstün oynadığımız maçlarda bitiricilikte sıkıntı yaşıyoruz. Önemli santrforumuz Babacar'ın sakat olması, biraz da hücumda fiziksel olarak oyuncuların çok yorulması, maalesef doğru tercih yapmamızı engelliyor. Kalite biraz önemli, topu oraya kadar iyi getiriyoruz. Maalesef gol atamadık ve maçı kaybettik. Bu haftayı bay geçeceğiz. Daha sonra Büyükşehir Belediye Erzurumspor maçı var. Sonuna kadar lig beşinciliğini kovalamak istiyoruz." diye konuştu.

Karşılaşmanın başında yaşadığı sakatlık nedeniyle hastaneye götürülen Salih Uçan'ın durumuyla ilgili Çağdaş Atan, "Elmacık kemiğinde kırık var gibi gözüküyor. İnşallah iyi haberler alabiliriz. Salih'e 'Geçmiş olsun' diliyorum." şeklinde görüş belirtti.

Kasımpaşa-Alanyaspor maçının ardından
Kasımpaşa-Alanyaspor maçının ardından
Kasımpaşa-Alanyaspor maçının ardından
Kasımpaşa-Alanyaspor maçının ardından

Kaynak: Anadolu Ajansı

Alanyaspor'da Salih Uçan'ın elmacık kemiği kırıldı
Alanyaspor'da Salih Uçan'ın elmacık kemiği kırıldı
Kasımpaşa, sahasında Alanyaspor'u 3-0 mağlup etti ve düşme potasında derin bir nefes aldı
Kasımpaşa, sahasında Alanyaspor'u 3-0 mağlup etti ve düşme potasında derin bir nefes aldı
Ligin alt sıralarını yakından ilgilendiren karşılaşmada Başakşehir, sahasında Ankaragücü'nü 2-1 mağlup etti
Ligin alt sıralarını yakından ilgilendiren karşılaşmada Başakşehir, sahasında Ankaragücü'nü 2-1 mağlup etti

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Yaşar Güler Süleyman Soylu Fahrettin Koca Recep Tayyip Erdoğan Muhammet Emin Akbaşoğlu
Magazin Hülya Avşar Özcan Deniz Acun Ilıcalı İbrahim Tatlıses
Spor Diego Cenk Tosun Cüneyt Çakır Fırat Aydınus Abdullah Avcı
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Mayıs Nisan
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Şu an buradasınız: Kasımpaşa-Alanyaspor maçının ardından - Haberler Spor
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 3.5.2021 19:39:28. #1.15#

title