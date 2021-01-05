Kasımpaşa, Alanyaspor maçı hazırlıklarına başladı
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Kasımpaşa, Alanyaspor maçı hazırlıklarına başladı

05.01.2021 15:31 | Son Güncelleme: 05.01.2021 15:34
Kasımpaşa, Alanyaspor maçı hazırlıklarına başladı

Süper Lig'in 18. haftasında 11 Ocak Pazartesi günü Aytemiz Alanyaspor'a konuk olacak Kasımpaşa, hazırlıklarına ara vermeden başladı.

Süper Lig'in 18. haftasında 11 Ocak Pazartesi günü Aytemiz Alanyaspor'a konuk olacak Kasımpaşa, hazırlıklarına ara vermeden başladı.

Kemerburgaz Tesisleri'nde teknik direktör Fuat Çapa yönetiminde gerçekleştirilen antrenmanın, koşu ve ısınma hareketleriyle başladığı belirtildi.

Pas çalışmasıyla devam eden idmanın, yarı sahada çift kale maçla tamamlandığı aktarıldı.

Fenerbahçe müsabakasında forma giyen lacivert-beyazlı futbolcuların yenilenme çalışması gerçekleştirdiği kaydedildi.

Ligde 17. haftayı bay geçecek Kasımpaşa, Aytemiz Alanyaspor karşılaşmasının hazırlıklarına 7 Ocak Perşembe günü devam edecek.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Emre Doğan

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