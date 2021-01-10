Kasımpaşa, Alanyaspor'a konuk olacak
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Kasımpaşa, Alanyaspor'a konuk olacak

10.01.2021 11:19 | Son Güncelleme: 10.01.2021 11:22
Kasımpaşa, Alanyaspor'a konuk olacak

Kasımpaşa, Süper Lig'de 18. haftanın kapanış maçında yarın deplasmanda Aytemiz Alanyaspor ile karşılaşacak.

Kasımpaşa, Süper Lig'de 18. haftanın kapanış maçında yarın deplasmanda Aytemiz Alanyaspor ile karşılaşacak.

Bahçeşehir Okulları Stadı'nda yapılacak maç saat 19.00'da başlayacak. Müsabakayı hakem Abdulkadir Bitigen yönetecek.

Ligde yaptığı 16 maçta 5 galibiyet, 4 beraberlik ve 7 yenilgi yaşayan lacivert-beyazlı takım, 19 puan topladı. Akdeniz temsilcisi ise 17 müsabakada 9 galibiyet, 3 beraberlik ile 5 yenilgi yaşadı ve 30 puan topladı.

Kasımpaşa'da sakatlıkları bulunan Julian Jeanvier ve Tarkan Serbest, yarınki mücadelede forma giyemeyecek.

Sarı kart sınırında bulunan Oussama Haddadi ve Mickael Tirpan ise kart görmeleri durumunda 19. haftadaki Büyükşehir Belediye Erzurumspor müsabakasında cezalı duruma düşecek.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Emrah Oktay

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