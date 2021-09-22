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SPOR Kasımpaşa, Alanya'ya geldi

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Kasımpaşa, Alanya'ya geldiEngin ANAK / ALANYA (Antalya) (DHA) - Süper Lig'in 6'ncı haftasında yarın Aytemiz Alanyaspor ile karşılaşacak olan Kasımpaşa, Alanya'ya geldi.

ALANYA (DHA) - Kasımpaşa, Alanya'ya geldi

Engin ANAK/ ALANYA (Antalya) (DHA) - Süper Lig'in 6'ncı haftasında yarın Aytemiz Alanyaspor ile karşılaşacak olan Kasımpaşa, Alanya'ya geldi.

Kasımpaşa, Süper Lig'in 6'ncı haftasında yarın saat 20.00'de Aytemiz Alanyaspor'a konuk olacak Kasımpaşa, Alanya'ya ulaştı. İstanbul'dan uçakla Gazipaşa Havalimanı'na giden kafile, sonrasında takım otobüsü ile kamp yapacağı otele geçti. Ligde oynanan 5 maçta tek galibiyet alabilen Kasımpaşa, 2 maçı kaybederken, 2 maçta ise berabere kaldı. Puan sıralamasında 16'ncı sırada olan İstanbul ekibi, Aytemiz Alanyaspor maçını kazanarak çıkışa geçmek istiyor.

SPOR Kasımpaşa, Alanya'ya geldi

SPOR Kasımpaşa, Alanya'ya geldi

SPOR Kasımpaşa, Alanya'ya geldi

SPOR Kasımpaşa, Alanya'ya geldi
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