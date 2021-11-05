Kasımpaşa mücadelesinde ilginç olay - Haberler Spor
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Kasımpaşa mücadelesinde ilginç olay

Demirören Haber Ajansı / Kadir Güneş - Haberler | Spor
Kasımpaşa mücadelesinde ilginç olay

Spor Toto Süper Lig'in 12'nci haftasında Gaziantep FK'nın Kasımpaşa'yı 2-0 mağlup ettiği karşılaşmada hakem Halis Özkahya, maçın sonuna 9 dakika uzatma vermesine rağmen karşılaşmayı 4 dakika erken bitirdiği için oyuncuları soyunma odasından geri çağırdı ve karşılaşmayı kaldığı yerden devam ettirdi.

GAZİANTEP (DHA) - Spor Toto Süper Lig'in 12'nci haftasında Gaziantep FK'nın Kasımpaşa'yı 2-0 mağlup ettiği karşılaşmada hakem Halis Özkahya, maçın sonuna 9 dakika uzatma vermesine rağmen karşılaşmayı 4 dakika erken bitirdiği için oyuncuları soyunma odasından geri çağırdı ve karşılaşmayı kaldığı yerden devam ettirdi.

Spor Toto Süper Lig'in 12'nci haftasında Gaziantep FK, konuk ettiği Kasımpaşa'yı 2-0 mağlup etti. Maçı bitiş düdüğünün ardından futbol sahalarında eşi benzeri görülmemiş bir olay yaşandı. Hakem Halis Özkahya, karşılaşmaya 9 dakika uzatma vermiş olmasına rağmen uzatmanın 4'üncü dakikasında maçı bitirdi. Futbolcular soyunma odasına gitti ancak hakeme itirazlar sürünce Halis Özkahya kalan 5 dakikayı yeniden oynatmaya karar verdi. 90+5'inci dakikadan itibaren futbolcular yeniden formalarını giyerek sahaya çıktı ve kalan bölüm oynandı.


- Gaziantep

Demirören Haber Ajansı / Kadir Güneş - Spor Haberleri
Gaziantep FK-Kasımpaşa karşılaşmasında ilginç olay

Gaziantep FK-Kasımpaşa karşılaşmasında ilginç olay

 Süper Lig maçında inanılmaz hata! Maçı erken bitiren hakem, futbolcuları duştan sahaya geri çağırdı

Süper Lig maçında inanılmaz hata! Maçı erken bitiren hakem, futbolcuları duştan sahaya geri çağırdı

 Erol Bulut'a rekor tazminat! Duyanın ağzı açık kalıyor

Erol Bulut'a rekor tazminat! Duyanın ağzı açık kalıyor
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
Haberi Kaydet
500
title