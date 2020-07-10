Kasımpaşa 8 hafta sonra mağlup
Süper Lig'in 31'inci haftasında dün akşam deplasmanda Beşiktaş'a son dakikada golüyle 3-2 kaybeden Kasımpaşa, ligde 8 maç aranın ardından mağlubiyet yaşadı.
10.07.2020 11:07 | Son Güncelleme: 10.07.2020 11:11
Süper Lig'in 31'inci haftasında dün akşam deplasmanda Beşiktaş'a son dakikada golüyle 3-2 kaybeden Kasımpaşa, ligde 8 maç aranın ardından mağlubiyet yaşadı. Teknik direktör Fuat Çapa'nın gelişiyle üst sıralara doğru yükselişe geçen lacivert-beyazlılar, şubat ayının ardından ilk mağlubiyetini aldı. Ligde son olarak deplasmanda Fraport TAV Antalyaspor'a kaybeden Kasımpaşa; Yukatel Denizlispor, Hes Kablo Kayserispor, Göztepe, BtcTurk Yeni Malatyaspor, Fenerbahçe ve Gençlerbirliği'ni mağlup ederken, İttifak Holding Konyaspor ve Demir Grup Sivasspor ile de golsüz berabere kalmıştı.8 MAÇ SONRA KALESİNDE 3 GOL GÖRDÜLacivert-beyazlılar, ayrıca, ligde 8 maç aranın ardından kalesinde 3 gol gördü. Ligde son olarak Antalyaspor karşısında 3 gole engel olamayan Kasımpaşa, sonrasındaki 8 maçın 6'sında kalesini kapatmayı başarmış, bu mücadelelerde sadece 2 gol yemişti. 31'inci hafta itibarıyla 36 puanla 11'inci sırada yer alan İstanbul ekibi, düşme hattının 5 puan üzerinde bulunuyor. Pazartesi günü sahasında Çaykur Rizespor'u konuk edecek Kasımpaşa, karşılaşmadan 3 puanla ayrılması halinde alınacak diğer sonuçlara göre matematiksel olarak da ligde kalmayı garantileyebilir.KOİTA ATMAYA DEVAM EDİYORBeşiktaş karşısında takımının 2 golünde imzası olan Fode Koita, ligdeki gol sayısını 10'a çıkardı. Teknik direktör Fuat Çapa'nın takımın başına geçmesinin ardından performansı yükselen Koita, bu süreçteki 9 maçta 6 gol atmayı başardı. Ligde oynanan son 9 karşılaşmaya ilk 11'de başlayan Gineli, attığı toplam 10 golle takımının ligde en çok atan oyuncusu durumunda.
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Beşiktaş maçının ilk yarısında sakatlanan 29 yaşındaki futbolcu, ikinci yarının başında yerini Yusuf Erdoğan'a bıraktı.
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Kaynak: DHA