Kasımpaşa, Fransız orta saha oyuncusu Valentin Eysseric'i transfer etti
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Kasımpaşa, Fransız orta saha oyuncusu Valentin Eysseric'i transfer etti

Kasımpaşa, Fransız orta saha oyuncusu Valentin Eysseric'i transfer etti
Anadolu Ajansı / Emre Doğan - Haberler | Spor

Süper Lig ekibi Kasımpaşa, Fransız futbolcu Valentin Eysseric'i kadrosuna kattı.

Süper Lig ekibi Kasımpaşa, Fransız futbolcu Valentin Eysseric'i kadrosuna kattı.

Lacivert-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, son olarak İtalya'nın Fiorentina takımında forma giyen 29 yaşındaki orta saha oyuncusuyla 2 yıllık sözleşme imzalandığı belirtildi.

Eysseric, geride kalan sezon tüm kulvarlarda çıktığı 18 maçta 2 gole imza attı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Emre Doğan

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