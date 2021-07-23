Kasımpaşa, Fransız orta saha oyuncusu Valentin Eysseric'i transfer etti
Süper Lig ekibi Kasımpaşa, Fransız futbolcu Valentin Eysseric'i kadrosuna kattı.
Süper Lig ekibi Kasımpaşa, Fransız futbolcu Valentin Eysseric'i kadrosuna kattı.
Lacivert-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, son olarak İtalya'nın Fiorentina takımında forma giyen 29 yaşındaki orta saha oyuncusuyla 2 yıllık sözleşme imzalandığı belirtildi.
Eysseric, geride kalan sezon tüm kulvarlarda çıktığı 18 maçta 2 gole imza attı.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Emre Doğan