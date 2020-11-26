Kasımpaşa - 24 Erzincanspor maçı ne zaman saat kaçta? Kasımpaşa - 24 Erzincanspor hangi kanalda? Kasımpaşa - 24 Erzincanspor maçı şifresiz mi?
26.11.2020 10:48 | Son Güncelleme: 26.11.2020 10:53
ZTK'da futbol heyecanı tüm hızıyla devam ederken sporseverler Kasımpaşa - 24 Erzincanspor maçı hakkında araştırma yapmaya başladı. Peki, Kasımpaşa - 24 Erzincanspor maçı hangi kanalda? Kasımpaşa - 24 Erzincanspor maçı şifresiz canlı izlenecek mi? Kasımpaşa - 24 Erzincanspor maçı ne zaman, saat kaçta?
Ziraat Türkiye Kupası'nda büyük önem taşıyan maçta Kasımpaşa - 24 Erzincanspor Bld. ile karşı karşıya gelecek. Peki, Kasımpaşa - 24 Erzincanspor maçı ne zaman, saat kaçta? Kasımpaşa - 24 Erzincanspor maçı hangi kanalda, hakemi kim? Kasımpaşa - 24 Erzincanspor maçı şifresiz canlı izlenecek mi? İşte detaylar.
KASIMPAŞA - 24 ERZİNCANSPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?
Kasımpaşa - 24 Erzincanspor, Ziraat Türkiye Kupası (ZTK) maçı 26 11 2020 günüoynanacak. Maçın başlama saati 13:00.
KASIMPAŞA - 24 ERZİNCANSPOR MAÇI HANGİ KANALDA?
Kasımpaşa - 24 Erzincanspor maçı A Spor, kanalından yayınlanacak.