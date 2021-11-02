Kasımda yavru caretta sürprizi

ANTALYA (DHA) - NESLİ tehlike altındaki türler arasındaki caretta caretta türü deniz kaplumbağalarının Antalya'daki yuvalama alanlarından Belek kumsalında bu yıl bir ilk yaşandı. Yavru çıkışı yaşanmayan bir yuvadan dün 30'a yakın yavru çıkarak denizle bulutlu. Ekolojik Araştırmalar Derneği Başkanı Dr. Ali Fuat Canbolat, "Normalde yuvadan çıkışlar eylül sonu, ekim başında bitiyordu. İlk defa şahit oluyoruz" dedi.

Dünya Doğayı Koruma Birliği'nin (IUCN) kırmızı listesinde nesli tehdit altındaki türler arasında bulunan caretta caretta türü deniz kaplumbağalarının, Akdeniz ülkeleri içerisindeki en büyük yuvalama alanı olan Belek Deniz Kaplumbağaları Yuvalama Alanı'nda 1 Kasım'da bir sürpriz yaşandı. Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü'ne bağlı ve Ekolojik Araştırmalar Derneği ekiplerinin kontrolünde 30 kilometrelik kumsalda, bu yıl toplamda 3 bin 850 yuva ve bu yuvalardan çıkan 150 bini aşkın yavru caretta denizle buluşturuldu. Ekim ayı ilk haftası itibarıyla yaklaşık 50 kişiden oluşan EKAD, caretta sezonunun tamamlanmasıyla bölgedeki kamp alanından ayrılmdı. Yavru çıkışı olmayan ve bir otel önünde bulunan yuva ise tesis çalışanlarına emanet edildi. Bu yuvadan yavru çıkışı ise 1 Kasım'da yaşandı.

"Normalde yavruların yuvalardan çıkışları eylül sonu, ekim ayı başında sona erer ve biz de sezonu kapatıp, kamptan ayrılırız. Kasım ayında daha önce ekip olarak hiç böyle bir yavru çıkışına rastlamadık. İlk defa şahit olduk. Tabi bunun sebebi yuvanın çok geç yapılması."