ESENLER, İSTANBUL (Habermetre) - Eklenme tarihi 24 Kasım 2021

ABONE OL KASIMDA ŞİİR BAŞKADIR Esenler Belediyesi Sanat Evi (ESEV) öğrencileri, Kasım ayında aramızdan ayrılan şairleri, eserleriyle andı. Dr. Kadir Topbaş Kültür Sanat Mekezi'nde gerçekleşen gecede, şiir atölyesi ve diksiyon sınıfı öğrencileri, Türk edebiyatının önemli isimleri Yahya Kemal Beyatlı, Orhan Veli Kanık, Faruk Nafiz Çamlıbel, Osman Yüksel Serdengeçti, Ümit Yaşar Oğuzcan ve Melih Cevdet Anday'ın şiirleri okuyarak izleyicilere keyifli anlar yaşattı.

EN GÜZEL DİZELERİ SESLENDİRDİK Programda şiir seslendiren Faruk Erol, "Bugün edebiyatımızın değerli isimlerinin şiirlerini okuduk. En güzel dizelerini seslendirdik. Bu kıymetli isimlerin kalemlerinden dökülen şiirleri, genç arkadaşlarımızın bilmesi çok önemli. Böylesine saygın isimleri yaşatmak zorundayız. Onları geleceğe taşımak bizim elimizde" diye konuştu.

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