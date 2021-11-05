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Kasımda indirimleri 'Hipo' sunacak

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel
Kasımda indirimleri 'Hipo' sunacak

Online alışveriş platformu Morhipo, kampanyaları ile ilgili bilgi verecek anime karakteri Hipo'yu tanıttı.

Online alışveriş platformu Morhipo, kampanyaları ile ilgili bilgi verecek anime karakteri Hipo'yu tanıttı.

Morhipo'nun geliştirdiği anime karakteri 'Hipo', Kasım ayı boyunca kampanya ve indirimler hakkında bilgi verecek. Engin Günaydın'ın sesi ile hayat bulan eğlenceli karakter, müşterilere birbirinden cazip fırsatlar ve indirimler sunacak.

TV, dijital, sosyal medya gibi farklı mecralarda yer alan Morhipo'nun yeni kampanyası ve yepyeni karakterinin altında ise aRthuR imzası var.


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