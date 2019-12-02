Kasımda en çok borsa kazandırdı
Küresel piyasalarda azalan belirsizlikler ve ticaret görüşmelerindeki iyimser hava kasımda pay piyasalarına değer kazandırırken, BIST 100 endeksi de yüzde 8,6 yükselerek en çok kazandıran yatırım aracı oldu.
02.12.2019 11:55 | Son Güncelleme: 02.12.2019 11:55
Küresel piyasalarda azalan belirsizlikler ve ticaret görüşmelerindeki iyimser hava kasımda pay piyasalarına değer kazandırırken, BIST 100 endeksi de yüzde 8,6 yükselerek en çok kazandıran yatırım aracı oldu.
Kaynak: Dunya.com