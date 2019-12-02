Kasımda en çok borsa kazandırdı

02.12.2019 11:55 | Son Güncelleme: 02.12.2019 11:55

Küresel piyasalarda azalan belirsizlikler ve ticaret görüşmelerindeki iyimser hava kasımda pay piyasalarına değer kazandırırken, BIST 100 endeksi de yüzde 8,6 yükselerek en çok kazandıran yatırım aracı oldu.