Kasımda deniz keyfi
Denize girenler Sahilde güneşlenenler AYDIN - Türkiye'nin önemli turizm merkezlerinden Didim'de, mevsim normallerinin üzerinde seyreden sıcaklıklar sayesinde vatandaşlar kasım ayında denize girmenin keyfini yaşadı.
03.11.2019 18:07
Denize girenler
Sahilde güneşlenenler AYDIN - Türkiye'nin önemli turizm merkezlerinden Didim'de, mevsim normallerinin üzerinde seyreden sıcaklıklar sayesinde vatandaşlar kasım ayında denize girmenin keyfini yaşadı.
Kaynak: AA
VİDEO: Kasımda deniz keyfi