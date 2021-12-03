Kasımda 21,5 milyar dolarlık ihracatla cumhuriyet tarihinin rekoru kırıldı

MUŞ (İHA) - Ticaret Bakanı Mehmet Muş, ihracatta bütün yıl boyunca yakalanan ivmenin kasım ayında da devam ettiğini belirterek, "İhracatımız geçtiğimiz yılın kasım ayına göre yüzde 33,4'lük artışla 21,5 milyar dolar seviyesinde gerçekleşmiş olup, bu değer bugüne kadarki en yüksek aylık ihracatımızdır" dedi.

Ticaret Bakanı Mehmet Muş, Ticaret Bakanlığı binasında düzenlediği basın toplantısında kasım ayı dış ticaret rakamlarını açıkladı. Türkiye İhracatçılar Meclisi Başkanı İsmail Gülle'nin de katıldığı toplantıda konuşan Bakan Muş, bir yanda aşılama sayesinde hafifletilen kısıtlamalarla ekonomi ve ticari faaliyetlerin canlandığını, diğer yanda ise tedarik zincirindeki bozulmaların ve hammadde kıtlıklarının ticaretin önünde büyük bir engel teşkil ettiğini dile getirerek, "Bu doğrultuda artan küresel taleple birlikte enerji ve gıda fiyatları tüm zamanların en yüksek düzeylerine çıkmış, Almanya ve İspanya gibi önemli Avrupa ekonomilerinde enflasyon son 30 yılın zirvesine ulaşmıştır" dedi.

Bakan Muş, Güney Afrika'da görülen Covid-19'un Omicron varyantına değinerek, "Yeni varyantın etkileri henüz netleşmemekle birlikte ülkelerin art arda sınırlarını kapatmaya başladığına şahit oluyoruz. Küresel çapta aşı eşitsizliği, bu küresel salgını sona erdirme ve Covid-19'dan düze çıkış bakımından dünyanın önündeki en büyük engeldir. Zaman, aşıları hızlı biçimde paylaşma, aşı üretiminin önündeki tüm engelleri kaldırma, aşıları adil biçimde dağıtma zamanıdır. İnşallah acil kullanım onayı için başvurusunu gerçekleştirdiğimiz yerli aşımız TURKOVAC ile bu aşı adaletsizliği ile mücadeleye ciddi katkı vereceğiz" dedi.

Küresel ekonomide yaşanan olumsuz gelişmelere rağmen dış ticaret rakamlarının herkesin yüzünü güldürdüğünü ve yine ihracatın ekonominin itici gücü olmayı sürdürdüğünü ifade eden Bakan Muş, şunları söyledi:

"İhracatta yakalanan başarının da desteğiyle 2021 yılı ilk çeyreğinde yüzde 7,4 büyüyen ekonomimizde ikinci çeyrekte yüzde 22, üçüncü çeyrekte ise yüzde 7,4 oranında büyüme kaydedilmiştir. 2020 yılının aynı döneminde gerçekleşen yüzde 6,3'lük büyümeyi dikkate aldığımızda büyüme rakamımızda herhangi bir baz etkisinin olmadığı daha iyi anlaşılacaktır."

21,5 milyar dolarlık kasım ayı ihracatı bugüne kadarki en yüksek aylık ihracat olarak kaydedildi

İhracatta bütün yıl boyunca yakalanan ivmenin kasım ayında da devam ettiğine dikkati çeken Bakan Muş, ihracat rakamlarına dair şu bilgileri paylaştı:

"İhracatımız geçtiğimiz yılın kasım ayına göre yüzde 33,4'lük artışla 21,5 milyar dolar seviyesinde gerçekleşmiş olup, bu değer bugüne kadarki en yüksek aylık ihracatımızdır. Yıllıklandırılmış bazda ihracatımız 221 milyar dolara yükselirken, ocak-kasım döneminde ise ihracatımız 203,1 milyar dolar olarak gerçekleşmiştir. Bu rakam ile pandemi öncesi son yıl olan 2019 verilerinin çok üzerine çıkılmıştır. Yani bu veri de göstermektedir ki ihracatımızdaki artış baz etkisine bağlanamaz."

Kasımda ithalat geçen yılın aynı ayına göre yüzde 26,7 arttı

Bakan Muş, ithalatın ise kasım ayında 2020 yılı kasım ayına göre yüzde 26,7 artışla 26,8 milyar dolar olduğunu, ocak-kasım dönemi ithalatının ise 2020'nin aynı dönemine göre 22,9 artışla 242,3 milyar dolar olarak gerçekleştiğini dile getirdi. Kasım ayında gerçekleşen 48,3 milyar dolarlık ticaret hacminin en yüksek aylık dış ticaret hacmi olduğu bilgisini veren Muş, dış ticaret açığının ocak-kasım döneminde 2020'nin aynı dönemine göre yüzde 13,6 azalışla 39,2 milyar dolara gerilediğini vurguladı. Kasım ayında hem ithalat hem de dış ticaret açığında enerji ithalatının etkisini gösterdiğini belirten Bakan Muş, "Enerji hariç bakıldığında kasım ayında ithalatımız 20,3 milyar dolar seviyesinde gerçekleşmiş, ülkemiz 240 milyon dolar dış ticaret fazlası vermiştir" dedi.

Kasımda ihracatın ithalatı karşılama oranı enerji hariç 101,2 oldu

Kasım ayında ihracatın ithalatı karşılama oranının 2020'nin aynı ayına göre 4 puan artışla yüzde 80'e ulaştığını belirten Muş, enerji hariç bu değerin yüzde 101,2 olarak kaydedildiğini belirtti. Muş, "Karşılama oranımız, ocak-kasım döneminde geçtiğimiz yıla göre 6,8 puan artışla yüzde 83,8'e yükselmiş, enerji hariç yüzde 98,3 olmuştur" diye konuştu.

"İhracatımızdaki artışlar geçici değil, kalıcı"

Avrupa Birliği üyesi birçok ülkenin ve Amerika Birleşik Devletleri'nin tedarik ağı ile yatırımlarını Türkiye'ye kaydırdığını ifade eden Muş, şöyle devam etti:

"Örneğin, 2021 yılı Ocak-Temmuz dönemi itibarıyla 2019 yılına göre AB'nin Uzak Doğu'dan ithalatı düşen bin 87 üründe Türkiye'nin AB'ye ihracatı 3,7 milyar dolar artarak 11,9 milyar dolara ulaşmıştır. Benzer şekilde 2019 yılına göre ABD'nin Uzak Doğu'dan ithalatı düşen bin 146 üründe Türkiye'nin ABD'ye ihracatı 1,5 milyar dolar artarak 3 milyar dolara ulaşmıştır. Aslında bu sonuçlar ihracatımızdaki artışın geçici değil, kalıcı olduğunu da göstermektedir."

"Türkiye'de yatırımlar için hukuki güvencenin bulunmadığı yönündeki iddialar laf-ı güzaftır"

Türkiye'nin güçlü ve güvenilir bir tedarikçi pozisyonunda yeni yatırımlara ve yeni iş yapma modellerine kucak açtığına dikkati çeken Muş, "İçeride birileri siyasi saiklerle Türkiye'nin yabancı yatırımcı için güvenli bir liman olmadığını iddia etmektir. Dolayısıyla Türkiye'nin yabancı yatırımcı için güvenli bir liman olmadığı, Türkiye'de yatırımlar için hukuki güvencenin bulunmadığı yönündeki iddialar laf-ı güzaftır. Bunlar gerçeği yansıtmayan art niyetli söylemlerdir" dedi.

Bakan Muş, küresel ekonomide işleyişin bozulduğunu dile getirerek, "Böyle bir dönemde ülkemize yönelen yatırımlar Türkiye'nin yatırımlar için bir cazibe merkezi olduğunun göstergesidir" ifadelerini kullandı.

"Asgari ücretlilere yönelik iyileştirmeyi ivedi olarak gerçekleştireceğiz"

Bakan Muş, döviz kurlarında son günlerde yaşanan dalgalanmanın vatandaşlara minimum düzeyde yansıması için azami çaba sarf ettiklerine vurgu yaparak, "İşgücünün, emekçinin Türkiye'nin büyümesinden daha fazla pay alması için çalışmalarımızı daha da yoğunlaştırıyoruz" dedi.

Bakan Muş, çalışanları asla ve asla enflasyona ezdirmeyeceklerinin altını çizerek, "Asgari ücretlilere yönelik iyileştirmeyi ivedi olarak gerçekleştireceğiz. Türkiye'nin üretim gücünü daha da artıracak ve yatırım ortamını daha da güçlendireceğiz" diye konuştu.

Bakan Muş'un konuşmasının ardından basın toplantısı TİM Başkanı İsmail Gülle'nin konuşması ile devam etti. - ANKARA

İhlas Haber Ajansı - Ekonomi Haberleri

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