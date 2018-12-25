Kasım Yolageldili'nin Hayatı Kitap Oldu

Trakya Paşaeli Müdafa-i Hukuk Cemiyeti kurucularından ve Milli Mücadele dönemi kahramanlarından Edirneli Kasım Yolageldili'nin hayatı kitap haline getirildi.

Edirneli yerel tarih araştırmacısı Cengiz Bulut tarafından "Kasım Yolageldili'nin Biyografisi" adıyla hazırlanan kitap önümüzdeki günlerde basılarak okuyucuların beğenisine sunulacak.

Araştırmacı Bulut, gazetecilere yaptığı açıklamada, Kasım Yolageldili'nin sadece Edirne için değil Türkiye tarihi için önemli bir yere sahip olduğunu söyledi.

Yolageldili'nin hayatının bilinmeyenlerinin ve gizli kalmış yönlerinin kitapta anlattığını aktaran Bulut, "Kasım Yolageldili'nin vatanı için yaptıklarını bir kitapta toplamak için 5 senedir kendisiyle aynı ismi taşıyan torunu Kasım Yolageldili'yle binlerce belge topladık.

Bu belgelerin ışığında "Kasım Yolageldili'nin Biyografisi" adıyla bir kitap hazırladım, kitap basım aşamasına geldi. Son birkaç düzenlemeyle kitabın basım gerçekleşecek ve Edirne ve Türkiye için çok önemli bir isim olan Kasım Yolageldili'nin hayatı kitaplaşmış olacak. Edirneliler ve tarihseverler açısından çok önemli bir kitap." dedi.

Bulut, başta Edirne olmak üzere Türkiye'nin kurtuluş mücadelesinde sahne almış Kasım Yolageldili'nin yeteri kadar bilinmediğini ifade etti.

Edirne'nin gizli kahramanı

Bulut, "Edirne'nin bilinmeyen kahramanı" olarak tanımladığı Yolageldili'nin Edirne ve Trakya'nın kurtuluşu için mücadele ettiğini belirterek, şöyle devam etti:

"1 Aralık 1918 yılında Türkiye'de ilk milli mücadele teşkilatının kurulduğu yer Edirne. Yolageldili Kasım Efendi ve arkadaşları Edirne Valiliği'ne beyannamesini veriyor ve Trakya Paşaeli Müdafa-i Hukuk Cemiyeti'ni kuruyorlar. 2 Aralık'ta cemiyetin gazetesinde bu beyanname halka dağıtılıyor. Aynı gazetede derneğin programı yayınlanıyor.

Daha Türkiye'de Mustafa Kemal tarafından Milli mücadele başlamamışken Edirne'de bir grup vatansever Kasım Yolageldili, dönemin Edirne Belediye Başkanı Şevket Dağdeviren, milletvekilleri Faik Kaltakkıran, Mehmet Şeref Aykut toplanıp bir cemiyet kuruyorlar. Çünkü Trakya'nın işgal altına gireceğini düşünüyorlar.

Kasım Yolageldili Yunan işgalinden kısa bir süre önce Bulgaristan'a geçiyor. Orada 3 grup örgütlüyor. O gruplar Bulgar sınırından Edirne'ye geliyor ve Yunan askerlerine büyük zayiat veriyor. Karakol baskınları yapıp, stratejik köprüler havaya uçuruluyor. Bunların hepsi Mustafa Kemal ve Anadolu'da devam eden direnişle irtibatlı şekilde yapılıyor. Edirne'yi işgal eden Yunan güçlerinle burada mücadele ederek Anadolu'ya geçmelerini engelliyor ve Milli mücadelenin daha iyi yapılmasını sağlıyor."

Bulut, Trakya Paşaeli Müdafa-i Hukuk Cemiyeti'yle ilgili bir kitabında yakın zamanda basılacağını sözlerine ekledi.

Kaynak: AA