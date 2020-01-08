'Kasım Süleymani'nin intikamı alınacak' diyen İran, ABD hedeflerini vurdu
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'Kasım Süleymani'nin intikamı alınacak' diyen İran, ABD hedeflerini vurdu

‘Kasım Süleymani’nin intikamı alınacak’ diyen İran, ABD hedeflerini vurdu

08.01.2020 04:16 | Son Güncelleme: 08.01.2020 04:31
'Kasım Süleymani'nin intikamı alınacak' diyen İran, ABD hedeflerini vurdu

, 'nin 'taki bir askeri üssüne roket saldırısı düzenledi. Amerikan makamları da saldırıyı doğruladı.


İran devlet televizyonu, saldırının İran Devrim Muhafızları Kudüs Gücü Komutanı 'nin geçtiğimiz hafta Bağdat'ta öldürülmesine misillime olduğunu duyurdu. Euronews.com'da Görüntüle

Kaynak: Euronews.com

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