'Kasım Süleymani'nin intikamı alınacak' diyen İran, ABD hedeflerini vurdu
‘Kasım Süleymani’nin intikamı alınacak’ diyen İran, ABD hedeflerini vurdu
08.01.2020 04:16 | Son Güncelleme: 08.01.2020 04:31
İran, Amerika Birleşik Devletleri'nin Irak'taki bir askeri üssüne roket saldırısı düzenledi. Amerikan makamları da saldırıyı doğruladı.
İran devlet televizyonu, saldırının İran Devrim Muhafızları Kudüs Gücü Komutanı Kasım Süleymani'nin geçtiğimiz hafta Bağdat'ta öldürülmesine misillime olduğunu duyurdu. Euronews.com'da Görüntüle
Kaynak: Euronews.com