Kasım Süleymani'nin halefi Kaani'nin Bağdat'ta olduğu iddia edildi
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Kasım Süleymani'nin halefi Kaani'nin Bağdat'ta olduğu iddia edildi

ABD saldırısında öldürülen İranlı General Kasım Süleymani'nin halefi İran Devrim Muhafızları Ordusuna bağlı Kudüs Gücü Komutanı İsmail Kaani'nin Irak'ın başkenti Bağdat'ta olduğu iddia edildi.

Kasım Süleymani'nin halefi Kaani'nin Bağdat'ta olduğu iddia edildi
03.06.2020 14:31 | Son Güncelleme: 03.06.2020 14:31

ABD saldırısında öldürülen İranlı General Kasım Süleymani'nin halefi İran Devrim Muhafızları Ordusuna bağlı Kudüs Gücü Komutanı İsmail Kaani'nin Irak'ın başkenti Bağdat'ta olduğu iddia edildi.

Irak'taki "Nas News" haber sitesi, İran Enerji Bakanı Rıza Erdekaniyan başkanlığında Bağdat'ı ziyaret eden heyette Kaani'nin de bulunduğunu ileri sürdü.

Haberde, Kudüs Gücü Komutanı Kaani'nin ülkeye Irak Başbakanı Mustafa el-Kaızmi'nin talimatı üzerine İran heyetinde bulunan diğer isimler gibi vize alarak resmi giriş yaptığı ifade edildi.

Kasım Süleymani'nin, Irak'a vizesiz giriş yaptığı biliniyordu.

İranlı heyet Irak Cumhurbaşkanı Salih ile görüştü

Sabah saatlerinde Bağdat'a gelen Enerji Bakanı Erdekaniyan başkanlığındaki İran heyeti, Irak Cumhurbaşkanı Berhem Salih ile bir araya geldi.

İki ülke arasında elektrik ve su konularındaki iş birliğinin ele alındığı görüşmede Erdekaniyan, Irak'ta enerji alanında yatırım yapmak istediklerini ifade etti.

İranlı heyetin, Başbakan Kazımi ve Meclis Başkanı Muhammed el-Halbusi ile de bir araya gelmesi bekleniyor.

ABD yönetimi, Kazımi kabinesinin Meclisten geçmesinin ardından, İran'dan gaz ve elektrik ithal etmesi konusunda Irak'a geçici süreliğine muafiyet uygulanacağını açıklamıştı.

Kaynak: AA

Güncel Manşet

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