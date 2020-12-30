Kasım Süleymani'nin halefi Kaani, Meclisin kapalı oturumuna katıldı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ FOTOGALERİ YAZARLAR TÜMÜ

Kasım Süleymani'nin halefi Kaani, Meclisin kapalı oturumuna katıldı

30.12.2020 13:57 | Son Güncelleme: 30.12.2020 14:00
Kasım Süleymani'nin halefi Kaani, Meclisin kapalı oturumuna katıldı

İran Devrim Muhafızları Ordusu Kudüs Gücü Komutanı Tuğgeneral İsmail Kaani'nin, "yakında bölgedeki ABD güçlerinin çöküşünü sağlayacak eylemlerin gündemde olduğunu" söylediği bildirildi.

İran Devrim Muhafızları Ordusu Kudüs Gücü Komutanı Tuğgeneral İsmail Kaani'nin, "yakında bölgedeki ABD güçlerinin çöküşünü sağlayacak eylemlerin gündemde olduğunu" söylediği bildirildi.

İran'ın ülke dışındaki askeri-istihbari operasyonlarını yürüten Kudüs Gücü'nün Komutanı Kaani, bugün İran Meclisi'nde yapılan kapalı oturuma katıldı.

Toplantıya ilişkin Fars Haber Ajansına bilgi veren Tebriz Milletvekili Ahmed Ali Rıza Beygi, Kaani'nin toplantıda milletvekillerini bölgedeki son gelişmeler hakkında bilgilendirdiğini belirtti.

Kaani'nin bölgedeki "direniş güçlerinin" oluşumuna ilişkin bir raporu da milletvekillerine sunduğunu aktaran Beygi, "Komutan Kaani, direniş güçlerinin gündemindeki eylemlere dikkati çekerek, bölgedeki ABD güçlerinin çöküşünün yakın olduğunu söyledi." ifadelerini kullandı.

Beygi, toplantının ABD'nin 3 Ocak'ta Bağdat'ta düzenlediği hava saldırısında hayatını kaybeden İranlı general Kasım Süleymani'yi anmak için yapıldığını söyledi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ahmet Dursun

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri Yazarlar
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Yaşar Güler Cahit Özkan Engin Özkoç Mevlüt Çavuşoğlu Selahattin Demirtaş
Magazin Müge Anlı Can Yaman Gülben Ergen Oktay Kaynarca
Spor Can Bartu Ersun Yanal Samet Aybaba Arda Kardeşler İrfan Can Kahveci
Tüm Haberler Türk Maltepe Galatasaray Öğretim Görevlisi
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Kasım Süleymani'nin halefi Kaani, Meclisin kapalı oturumuna katıldı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 30.12.2020 14:29:58. #1.14#
title