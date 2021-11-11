Kasım Süleymani'nin halefi Kaani, Iraklı yetkililerden "seçimlere yönelik itirazların incelenmesini" istemiş

İran Devrim Muhafızları Ordusu Kudüs Gücü Komutanı İsmail Kaani'nin, hafta başında Bağdat'a yaptığı ziyarette Iraklı yöneticilerinden "seçimlere yönelik itirazların yasalar çerçevesinde incelenmesini istediği" bildirildi.

İran'ın Bağdat Büyükelçisi İrec Mescidi, İran devlet televizyonuna bağlı Arapça yayın yapan "Alalam" kanalına yaptığı açıklamada, Kaani'nin Bağdat'ta Irak Cumhurbaşkanı Berhem Salih ve Başbakan Mustafa el-Kazımi ile gerçekleştirdiği görüşmelere ilişkin bilgi verdi.

Devrim Muhafızları Ordusu Kudüs Gücü Komutanı Kaani'nin Iraklı yetkililerle bu ülkede 10 Ekim'de yapılan genel seçimlerin sonuçlarına yönelik itirazları görüştüğünü aktaran Mescidi, "Kaani, Irak makamlarından seçimlere yönelik şikayetlerin yasalar çerçevesinde incelenmesini istedi." dedi.

Kaani'nin Irak Başbakanı Kazımi'nin evine yapılan saldırıyı kınadığını aktaran Mescidi, şunları kaydetti:

"İran'ın bu konudaki tavrı kesin ve şeffaf. Bu manada hiçbir kırmızı çizgimiz yok ve suçlular yasalara göre cezalandırılmalı. Kaani de İran'ın yasal yollarla alınan kararları desteklediğini bildirdi."

Geçen yıl ABD saldırısında öldürülen eski İran Devrim Muhafızları Ordusu Kudüs Gücü Komutanı Kasım Süleymani'nin halefi olan Kaani, Irak Başbakanı Kazımi'ye yönelik saldırı sonrası 8 Kasım'da Bağdat'a ziyarette bulunmuştu.

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