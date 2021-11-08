Kasım Süleymani'nin halefi Kaani Irak Başbakanı'na yönelik saldırı sonrası Bağdat'ta

İran Devrim Muhafızları Ordusu Kudüs Gücü Komutanı İsmail Kaani, Bağdat'ta Irak Cumhurbaşkanı Berhem Salih ve Başbakan Mustafa el-Kazımi ile görüştü.

İran devlet televizyonuna bağlı Arapça yayın yapan "Alalam" kanalının haberine göre Kaani, Bağdat'a ziyaret gerçekleştirdi.

Salih ve Kazımi ile görüşen Kaani'nin, "Irak'ın güvenliğini tehdit eden her türlü eylemden kaçınılması ve seçimlere itiraz edenlerin taleplerine yasalar çerçevesinde cevap verilmesi gerektiğini" söylediği belirtildi.

Kazımi'nin Bağdat'taki Yeşil Bölge'de yer alan evi dün silahlı insansız hava aracıyla vurulmuş, Irak Başbakanı saldırıdan yara almadan kurtulmuştu.

Ülkede yapılan seçimlere itiraz eden İran'a yakın grupların 5 Kasım'da düzenlediği gösteriler sırasında çıkan arbedede bir gösterici güvenlik güçlerinin açtığı ateş sonucu yaşamını yitirmişti.

Bu gelişme üzerine İran'a yakın bazı gruplar ve Şii milis güçleri Kazımi'yi sert bir dille eleştirmiş, bir göstericinin öldürülmesinin cezasız kalmayacağı tehdidinde bulunmuştu.

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