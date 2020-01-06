Kasım Süleymani'nin cenaze töreni - Cenazelerin omuzlarda taşınması
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Kasım Süleymani'nin cenaze töreni - Cenazelerin omuzlarda taşınması

Görüntü Dökümü: Kasım Süleymani'nin ve diğer cenazelerin omuzlarda taşınması Irak'ın başkenti Bağdat'ta ABD'nin düzenlediği saldırı sonucu öldürülen İran Devrim Muhafızları Ordusu'na bağlı Kudüs Gücü Komutanı Kasım Süleymani için başkent Tahran'da cenaze töreni düzenlendi.

06.01.2020 10:48 | Son Güncelleme: 06.01.2020 10:52

Görüntü Dökümü:

'nin ve diğer cenazelerin omuzlarda taşınması

Irak'ın başkenti 'ta ABD'nin düzenlediği saldırı sonucu öldürülen İran Devrim Muhafızları Ordusu'na bağlı Kudüs Gücü Komutanı Kasım Süleymani için başkent 'da cenaze töreni düzenlendi. Cenazeler namazın ardından omuzlarda taşındı.

Kaynak: AA

Haber Videosu

: Kasım Süleymani'nin cenaze töreni - Cenazelerin omuzlarda taşınması
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