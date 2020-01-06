Kasım Süleymani'nin cenaze töreni - Cenazelerin omuzlarda taşınması
Görüntü Dökümü: Kasım Süleymani'nin ve diğer cenazelerin omuzlarda taşınması Irak'ın başkenti Bağdat'ta ABD'nin düzenlediği saldırı sonucu öldürülen İran Devrim Muhafızları Ordusu'na bağlı Kudüs Gücü Komutanı Kasım Süleymani için başkent Tahran'da cenaze töreni düzenlendi.
06.01.2020 10:48 | Son Güncelleme: 06.01.2020 10:52
Görüntü Dökümü:
Kasım Süleymani'nin ve diğer cenazelerin omuzlarda taşınması
Irak'ın başkenti Bağdat'ta ABD'nin düzenlediği saldırı sonucu öldürülen İran Devrim Muhafızları Ordusu'na bağlı Kudüs Gücü Komutanı Kasım Süleymani için başkent Tahran'da cenaze töreni düzenlendi. Cenazeler namazın ardından omuzlarda taşındı.
Kaynak: AA