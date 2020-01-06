Kasım Süleymani'nin cenaze töreni (5)
Görüntü Dökümü: Cenaze töreninden detaylar Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Heniyye'nin konuşması İran Devrim Muhafızları Kudüs Gücü Komutanı Kasım Süleymani için Başkent Tahran'da cenaze töreni gerçekleştiriliyor.
06.01.2020 10:15 | Son Güncelleme: 06.01.2020 10:21
Görüntü Dökümü:
Cenaze töreninden detaylar
Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Heniyye'nin konuşması İran Devrim Muhafızları Kudüs Gücü Komutanı Kasım Süleymani için Başkent Tahran'da cenaze töreni gerçekleştiriliyor.
Kaynak: AA