Kasım Süleymani'nin cenaze töreni (5)
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Kasım Süleymani'nin cenaze töreni (5)

Görüntü Dökümü: Cenaze töreninden detaylar Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Heniyye'nin konuşması İran Devrim Muhafızları Kudüs Gücü Komutanı Kasım Süleymani için Başkent Tahran'da cenaze töreni gerçekleştiriliyor.

06.01.2020 10:15 | Son Güncelleme: 06.01.2020 10:21

Görüntü Dökümü:

Cenaze töreninden detaylar

Hamas Siyasi Büro Başkanı 'nin konuşması İran Devrim Muhafızları Kudüs Gücü Komutanı için Başkent 'da cenaze töreni gerçekleştiriliyor.

Kaynak: AA

Haber Videosu

: Kasım Süleymani'nin cenaze töreni (5)
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