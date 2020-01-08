Kasım Süleymani, Kirman'da toprağa verildi
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Kasım Süleymani, Kirman'da toprağa verildi

Kasım Süleymani'nin cenazesi Kirman kentinde düzenlenen törenle toprağa verildi.

08.01.2020 10:31 | Son Güncelleme: 08.01.2020 10:36
Kasım Süleymani, Kirman'da toprağa verildi

'nin cenazesi Kirman kentinde düzenlenen törenle toprağa verildi.


ABD'nin 'taki operasyonu ile öldürülen Devrim Muhafızları Ordusu'na bağlı Kudüs Gücü Komutanı Kasım Süleymani'nin cenazesi Kirman kentinde düzenlenen törenle toprağa verildi. Kirman kentinde düzenlenen törende yaşanan izdiham nedeni ile ertelenen cenazenin defin işlemi gece saatlerinde gerçekleştirildi. İran devlet televizyonu, ABD'nin Irak'taki Ayn el-Esed Hava Üssü'ne yapılan saldırıyla Kasım Süleymani'nin intikamının alınmasının ardından cenazenin defnedildiğini vurguladı.


Törende çıkan izdihamda 56 kişi hayatını kaybetmişti. - TAHRAN

Kaynak: İHA
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