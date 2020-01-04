Kasım Süleymani İstanbul'da anıldı
IRAK'ta ABD'nin düzenlediği saldırı sonucu hayatını kaybeden Kasım Süleymani, İstanbul'da düzenlenen programda anıldı.
Irak'ta ABD'nin düzenlediği saldırı sonucu hayatını kaybeden İran Devrim Muhafızları Ordusuna bağlı Kudüs Gücü Komutanı Kasım Süleymani, İstanbul İran Başkonsolosluğu tarafından düzenlenen programla anıldı. Fatih'te bulunan başkonsolosluk binası içinde düzenlenen programa İran İstanbul Başkonsolosu Cevad Mabudi Far, kültür ataşeleri ve İstanbul'da yaşayan İranlılar katıldı.
- İstanbul