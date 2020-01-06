: Kasım Süleymani İçin Irak'ta Cenaze Töreni Düzenlendi

06.01.2020 09:47 | Son Güncelleme: 06.01.2020 09:47

Başkent Bağdat'ta, İranlı general Kasım Süleymani ve Halk Seferberlik Güçleri komutan yardımcısı Ebu Mehdi El Mühendis için düzenlenen cenaze törenine Irak Başbakanı Adil Abdülmehdi dahil birçok siyasetçi katıldı. Cenazede ABD ve İsrail karşıtı sloganlar atıldı

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