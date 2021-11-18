Kasım'da Şiir Başkadır ESEV şiir atölyesi ve diksiyon eğitimi öğrencilerinin Türk edebiyatının seçkin eserlerini seslendireceği huzur ve coşku dolu programa tüm şiir severleri bekliyoruz.

Etkinlik Türü: Dinleti

Etkinlik Tarihi: 22 Kasım 2021, Pazartesi

Etkinlik Mekanı: Dr. Kadir Topbaş Kültür Sanat Merkezi Etkinlik Saati: 20: 00

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