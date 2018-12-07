Kasım'da En Fazla Dibs Kazandırdı

en yüksek reel getiri Kasım ayında Devlet İç Borçlanma Senetlerinde (DİBS) gerçekleşti.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), 2018 Kasım dönemi finansal yatırım araçlarının reel getiri oranları verilerini açıkladı. Buna göre; en yüksek aylık reel getiri, yurt içi üretici fiyat endeksi (Yİ-ÜFE) ile indirgendiğinde yüzde 12,34, tüketici fiyat endeksi (TÜFE) ile indirgendiğinde ise yüzde 11,10 oranlarıyla DİBS'de gerçekleşti.

Yİ-ÜFE ile indirgendiğinde; yatırım araçlarından mevduat faizi (brüt) yüzde 4,22 ve BIST 100 endeksi yüzde 0,78 oranında yatırımcısına kazandırırken; külçe altın yüzde 5,17, dolar yüzde 5,83 ve euro yüzde 6,88 oranında yatırımcısına kaybettirdi. TÜFE ile indirgendiğinde ise mevduat faizi (brüt) yüzde 3,06 oranında yatırımcısına kazandırırken; BIST 100 endeksi yüzde 0,33, külçe altın yüzde 6,22, dolar yüzde 6,87 ve euro yüzde 7,91 oranında yatırımcısına kaybettirdi.

DİBS üç aylık değerlendirmede; Yİ-ÜFE ile indirgendiğinde yüzde 6,91, TÜFE ile indirgendiğinde ise yüzde 8,39 oranında yatırımcısına en yüksek reel getiri sağlayan yatırım aracı olurken; euro, Yİ-ÜFE ile indirgendiğinde yüzde 16,73, TÜFE ile indirgendiğinde ise yüzde 15,58 oranında yatırımcısına en çok kaybettiren yatırım aracı oldu.

Altı aylık değerlendirmeye göre dolar; Yİ-ÜFE ile indirgendiğinde yüzde 0,88 oranında yatırımcısına en az kaybettiren yatırım aracı olurken, TÜFE ile indirgendiğinde yüzde 6,43 oranında yatırımcısına en yüksek kazancı sağlayan yatırım aracı oldu. Aynı dönemde BIST 100 endeksi, Yİ-ÜFE ile indirgendiğinde yüzde 25,05, TÜFE ile indirgendiğinde ise yüzde 19,53 oranında yatırımcısına en çok kaybettiren yatırım aracı oldu.

Yıllık değerlendirmede en yüksek reel getiri dolarda gerçekleşti

Finansal yatırım araçları yıllık olarak değerlendirildiğinde dolar; Yİ-ÜFE ile indirgendiğinde yüzde 0,49 oranında en az kaybettiren yatırım aracı olurken, TÜFE ile indirgendiğinde ise yüzde 13,35 oranında yatırımcısına en fazla reel getiriyi sağlayan yatırım aracı oldu. Diğer taraftan, BIST 100 endeksi Yİ-ÜFE ile indirgendiğinde yüzde 37,32, TÜFE ile indirgendiğinde ise yüzde 28,61 oranlarıyla yatırımcısına en çok kaybettiren yatırım aracı oldu. - İSTANBUL