Kasım'da Beylikdüzü'nde kültür sanat bir başka

01.11.2019 15:28

Kasım ayı boyunca; tiyatro, müzik ve edebiyat dünyasının sevilen isimlerinin birbirinden güzel oyun ve konserleriyle İstanbullu sanatseverler, kültür ve sanatla dolu keyifli dakikalar geçirecek.

Beylikdüzü Atatürk Kültür ve Sanat Merkezi (BAKSM) zengin etkinlik takvimiyle Kasım ayı boyunca tiyatro gösterileri, konserler ve kültürel aktivitelerle sanatın tüm renklerini sanatseverlerle buluşturuyor.Tiyatro ve müzik alanında pek çok ünlü ismi ve oyunu Beylikdüzü ile buluşturacak olan BAKSM aynı zamanda çeşitli atölye ve tiyatrolarla çocuklar için de çeşitli sanat etkinliklerine ev sahipliği yapacak.

BAKSM TİYATRO DÜNYASININ SEVİLEN İSİMLERİNİ AĞIRLIYOR

BAKSM Beylikdüzü Sahnesi'nde, Kasım ayı boyunca tiyatronun önemli isimlerine ve sevilen oyunlara ev sahipliği yapacak. Kasım ayının ilk etkinliği olan Mahşer-i Cümbüş, izleyicilerini güldürmeye hazırlanırken Usta oyuncu Altan Erkekli'nin kendi yaşam hikâyelerini anlattığı 'Şifa Niyetine' oyunu ile izleyenler müziğe de doyacak. 'Gelin Tanış Olalım' ile bir kez daha BAKSM sahnesinde sevenleriyle buluşmaya hazırlanan Fırat Tanış ise aynı zamanda sevilen oyuncu Gonca Vuslateri ile birlikte oynadığı 'Erkek Arkadaşım Bir Feminist' oyunuyla izleyenleri kendine hayran bırakacak. Hatice Aslan, Devrim Nas, Hande Soral ve Gülin'in oynadığı 'Dali'nin Kadınları', Ozan Güven ve Günay Karacaoğlu'nun oynadığı 'Don Kişot'um Ben' izleyicisiyle buluşurken Büyük Gözaltı, Esaretin Bedeli, 80 Günde Devri Alem, Notre Dame'nin Kamburu ve Etekler ve Pantolonlar adlı oyunlar da tiyatroseverler tarafından ilgiyle izlenecek. Çocuklar içinse Elif'in Düşleri, Kral Şakir ve Şeker Portakalı isimli çocuk tiyatroları sahnelenecek.

BEYLİKDÜZÜ KASIM AYI BOYUNCA MÜZİĞE DOYACAK

BAKSM Beylikdüzü Sahnesi, Kasım ayı boyunca müzik dünyasının da ünlü isimlerini ağırlayacak. Kasım ayında, müzik dünyasının sevilen ismi Ayhan Sicimoğlu Beylikdüzü'nde Latin rüzgarları estirirken Redd grubu da hayranlarına unutulmaz bir konser verecek. Beylikdüzü'nün yetenekli gençlerinden oluşan Beylikdüzü Gençlik Senfoni Orkestrası, Şef Hakan Tepeli yönetiminde verecekleri konserle klasik müzik severlerin karşısında olacak. Sanatseverler, BAKSM'de yapılacak etkinliklere ait biletleri, BAKSM gişesinden ve Biletix'ten temin edebilirler.

Kaynak: Bültenler