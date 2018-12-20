Kasım Ayında Konut Satışları Düştü

Türkiye İstatistik Kurumu Başkanlığı (TÜİK) Samsun Bölge Müdürlüğü verilerine göre Samsun'daki konut satışları 2017 yılının Kasım ayına göre 22,8 ve bir önceki aya göre ise yüzde 41 oranında azalarak bin 684 adet oldu.

TÜİK Samsun Bölge Müdürlüğü, Samsun 2018 yılı Kasım ayı konut satışı rakamlarını ve Türkiye geneli konut satışı rakamlarını paylaştı. Bu istatistiklere göre Samsun'da 2018 yılı kasım ayında bin 684 konut satıldı. TÜİK Samsun Bölge Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre 2018 yılı kasım ayı itibariyle Samsun'da toplam konut satışları bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 22,8 ve bir önceki aya göre yüzde 41 oranında azalarak bin 684 adet oldu. Samsun bin 684 konut satışı ile Türkiye genelindeki toplam konut satışlarından yüzde 1,9'luk pay alarak 15'inci sırada yer aldı.

Türkiye genelinde konut satışları 2018 kasım ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 27 oranında azalarak 89 bin 626 oldu. Konut satışlarında, İstanbul 16 bin 58 konut satışı ve yüzde 17,9 ile en yüksek paya sahip oldu. Satış sayılarına göre İstanbul'u, 7 bin 834 konut satışı ve yüzde 8,7 pay ile Ankara, 4 bin 773 konut satışı ve yüzde 5,3 pay ile İzmir izledi. Konut satış sayısının düşük olduğu iller sırasıyla 8 konut ile Hakkari, 22 konut ile Ardahan ve 33 konut ile Bayburt oldu.

2018 yılı Kasım ayında Samsun'daki ipotekli konut satışı sayısı 88 adet oldu

2018 yılı Kasım ayında Samsun'da satılan konutların yüzde 5,2'si ipotekli olarak satıldı ve ipotekli satış oranının en fazla olduğu iller sıralamasına göre 49'uncu sırada yer aldı. Samsun'da 2018 yılı Kasım ayı itibariyle bir önceki yılın aynı ayına göre ipotekli satılan konut sayısı yüzde 86,4 oranında azaldı. Türkiye genelinde ipotekli konut satışları bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 85,7 oranında azalış göstererek 5 bin 324 oldu. Toplam konut satışları içinde ipotekli satışların payı yüzde 5,9 olarak gerçekleşti. İpotekli satışlarda İstanbul 987 konut satışı ve yüzde 18,5 pay ile ilk sırayı aldı. Toplam konut satışları içerisinde ipotekli satış payının en yüksek olduğu il yüzde 18,2 ile Ardahan oldu.

2018 kasım ayında Samsun'da diğer satış türleri sonucunda bin 596 konut el değiştirdi

Samsun'da 2018 yılı Kasım ayı itibariyle bir önceki yılın aynı ayına göre diğer satış türleri sonucunda el değiştiren konut sayısı yüzde 4 oranında arttı. Aynı dönemde Samsun ili toplam konut satışları içindeki diğer konut satışı payı yüzde 94,8 ve sıralamasına göre 33'üncü sırada yer aldı. 2018 Kasım ayında Samsun'da satılan konutların 875 adedi ilk defa satılırken, 809 konut ise ikinci el konut satışı ile el değiştirdi.

TÜİK Samsun Bölge Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre Samsun'da toplam konut satışları içinde ilk satışların payı yüzde 52 iken ikinci el satışlarının payı ise yüzde 48 olarak gerçekleşti. Türkiye genelinde ise konut satışları içinde ilk satışın payı yüzde 45,5, ikinci el satışlarının payı ise yüzde 54,5 oldu. - SAMSUN

Kaynak: İHA