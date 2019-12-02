Kasım ayında ihracatın lideri otomotiv sektörü oldu

02.12.2019 13:50 | Son Güncelleme: 02.12.2019 14:00

TİM Başkanı İsmail Gülle, "Kasım ayının lideri, 2,7 milyar dolarlık ihracat ile otomotiv sektörümüz olurken, 1,8 milyar dolara ulaşan kimyevi maddeler sektörümüz ikinci, 1,5 milyar dolara ulaşan hazır giyim ve konfeksiyon sektörümüz üçüncü oldu." dedi.