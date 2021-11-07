Kasım ayında denize akın ettiler

İZMİR (İHA) - Türkiye'de Kasım ayının ilk haftası Doğu bölgelerinde ve Kuzey'de soğuk ve kar hakimiyetini hissettirirken, Muğla'da yaz aylarından kalma sıcak günler yaşanıyor.

Hava sıcaklığının 30 dereceye çıktığı Muğla'da vatandaşlar sıcak havanın etkisi ile sahil kenarlarına akın etti. Su sıcaklığının 16 derece olduğu Muğla'nın 'Sakin Kent' unvanlı Ula'nın Akyaka Mahallesi'nde sahilde oturacak yer kalmazken, çoğu vatandaş deniz keyfi yaşadı.

Aydın, Denizli ve İzmir'den günübirlik tatil için Akyaka'ya gelen vatandaşlar, sahilde hem güneş keyfi yaptı, hem de denizde yüzerek hafta sonu tatilini değerlendirdiler. Gün boyu denizden çıkmayan vatandaşlar bu yılın son deniz mevsimini doya doya yaşadılar.

Vatandaşlar, "Kasım ayında denize girmek hayatımda ilk defa yaşadığım bir duygu. İzmir'den geliyorum. İzmir'in havasına göre Kasım ayında denize girmek paha biçilemez. Böyle güzel havaları herkes değerlendirsin. İlk başta soğuk gibi geliyor ama Akyaka plajının ilerleyen kısımları baya baya sıcak. Bundan bir hafta öncesinde havalar çok soğuktu ve doğalgazı açıyorduk İzmir'de. Burada yaz günüymüş gibi. Denizin içinde hiçbir şey anlamıyorsunuz. Türkiye'nin birçok bölümünde yağmur, kar kış iken, buranın böyle olması çok güzel" dedi.

Oğlu ile deniz tadı çıkaran vatandaş ise, "Su çok güzel. Hava da çok güzel 29-30 derece sıcaklık var. Gayet güzel" derken, İstanbul'dan Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesinde okumak için gelen öğrenci, "Değişik bir his. İstanbul'dan geliyorum. İstanbul'da bu havada bayağı bir soğuk oluyor. Burası çok değişik. Hava sıcak, şort, atlet, deniz, kum güneş" dedi. - MUĞLA