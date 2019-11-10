Kasım ayında deniz keyfi

10.11.2019 12:30 | Son Güncelleme: 10.11.2019 12:30

Kocaeli'nin Kandıra ilçesinde mevsim normallerinin üzerinde seyreden sıcaklıklar dolayısıyla bölge sakinleri Kasım ayında denize girdi.

Hava sıcaklığının 24, deniz suyu sıcaklığının ise 18 derece olarak ölçüldüğü sahilde, vatandaşlardan bazıları denizin tadını çıkardı. Hafta sonu Kerpe sahiline gezmeye giden Önder Ergün arkadaşları ile denize girerken, Kasım ayında yüzmenin keyfini yaşadı. Hava sıcaklığının yüksek olması nedeniyle serinlemek için denize girdiğini belirten Ergün, "Hafta sonu Kerpe sahiline gelerek bu güzel havayı değerlendirmek istedik. Deniz çok güzel, harikaydı. Yazın böyle bir deniz yoktu. Tertemiz, pırıl pırıl. Kasım ayında denize gireceğim aklıma gelmezdi" dedi.

(İHA)

Kaynak: İHA