Kasım ayında 7 bin 466 konut satıldı

21.12.2019 12:13 | Son Güncelleme: 21.12.2019 12:18

Doğu Marmara Bölgesinde 2019 yılı Kasım ayında 7 466 konut satıldı.



Konut satışları yıl sonuna doğru artmaya başladı. Türkiye İstatistik Kurumu Kocaeli Bölge Müdürlüğünce açıklanan verilerine göre, Doğu Marmara Bölgesine bağlı illerde 2019 yılı Kasım ayında Kocaeli'de 3 bin 78 konut, Sakarya' da bin 781 konut, Düzce'de 838 konut, Bolu'da 723 konut ve Yalova'da bin 46 konut satışı gerçekleştiği bildirildi. - DÜZCE

Kaynak: İHA