Trafiğe kayıtlı araç sayısı kasım ayı sonu itibarıyla 22 milyon 850 bin 238 oldu. Sadece Kasım ayında 66 bin 578 adet taşıtın trafiğe kaydı yapıldı. Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), 2018 yılı Kasım ayı 'Motorlu Kara Taşıtları' verisini açıkladı. Buna göre, trafiğe kayıtlı araç sayısı Kasım ayı sonu itibarıyla 22 milyon 850 bin 238 oldu. Bu dönemde trafiğe kayıtlı toplam 22 milyon 850 bin 238 adet taşıtın yüzde 54,2'sini otomobil, yüzde 16,4'ünü kamyonet, yüzde 14,1'ini motosiklet, yüzde 8,2'sini traktör, yüzde 3,7'sini kamyon, yüzde 2,1'ini minibüs, yüzde 1'ini otobüs, yüzde 0,3'ünü ise özel amaçlı taşıtlar oluşturdu.

KASIM AYINDA 66 BİN 578 ADET TAŞITIN TRAFİĞE KAYDI YAPILDI

Kasım ayında trafiğe kaydı yapılan toplam 66 bin 578 taşıt içinde otomobil yüzde 67,1 ile ilk sırada yer aldı. Bunu sırasıyla yüzde 14,7 ile kamyonet, yüzde 10,1 ile motosiklet, yüzde 5,6 ile traktör takip etti. Taşıtların yüzde 2,5'ini ise minibüs, otobüs, kamyon ve özel amaçlı taşıtlar oluşturdu.

TRAFİĞE KAYDI YAPILAN TAŞIT SAYISI BİR ÖNCEKİ AYA GÖRE YÜZDE 74,7 ARTTI

Kasım ayında trafiğe kaydı yapılan taşıt sayısı bir önceki aya göre yüzde 74,7 arttı. Bu artış otomobilde yüzde 140,9, minibüste yüzde 19,5, kamyonette yüzde 129, kamyonda yüzde 33,1 olarak gerçekleşti. Otobüste yüzde 4,6, motosiklette yüzde 32, özel amaçlı taşıtlarda yüzde 36,4, traktörde ise yüzde 4,8 azalış oldu.

Trafiğe kaydı yapılan taşıt sayısı geçen yılın aynı ayına göre yüzde 39,1 azaldı Kasım ayında geçen yılın aynı ayına göre trafiğe kaydı yapılan taşıt sayısında yüzde 39,1 azalış gerçekleşti. Bu azalış otomobilde yüzde 35,4, minibüste yüzde 55,9, otobüste yüzde 45,7, kamyonette yüzde 48, kamyonda yüzde 72, motosiklette yüzde 27,1, özel amaçlı taşıtlarda yüzde 72,2, traktörde ise yüzde 51 olarak gerçekleşti.

TRAFİKTEKİ TOPLAM TAŞIT SAYISI OCAK-KASIM DÖNEMİNDE 631 BİN 293 ADET ARTTI

Ocak-Kasım döneminde 847 bin 162 adet taşıtın trafiğe kaydı yapıldı, 215 bin 869 adet taşıtın ise trafikten kaydı silindi. Böylece trafikteki toplam taşıt sayısı 631 bin 293 adet arttı.

KASIM AYINDA 603 BİN 776 ADET TAŞITIN DEVRİ YAPILDI

Devri yapılan toplam 603 bin 776 adet taşıt içinde otomobil yüzde 70,8 ile ilk sırada yer aldı. Otomobili sırasıyla yüzde 16,6 ile kamyonet, yüzde 4 ile motosiklet, yüzde 3,8 ile traktör takip etti. Kasım ayında devri yapılan taşıtların yüzde 4,8'ini ise minibüs, otobüs, kamyon ve özel amaçlı taşıtlar oluşturdu.

TRAFİĞE KAYITLI LPG' Lİ OTOMOBİL ORANI YÜZDE 37,9 OLDU

Kasım ayı sonu itibarıyla trafiğe kayıtlı 12 milyon 390 bin 486 adet otomobilin yüzde 37,9'u LPG, yüzde 36,7'si dizel, yüzde 25'i benzin yakıtlıdır. Yakıt türü bilinmeyen otomobillerin oranı ise yüzde 0,4 oldu.

KASIM AYINDA 44 BİN 676 ADET OTOMOBİLİN TRAFİĞE KAYDI YAPILDI

Kasım ayında trafiğe kaydı yapılan 44 bin 676 adet otomobilin yüzde 11,3'ünün Toyota, yüzde 10,6'sının Volkswagen, yüzde 10,6'sının Renault, yüzde 9,3'ünün Nissan, yüzde 8,3'ünün Honda, yüzde 8'inin Hyundai, yüzde 5,5'inin Dacia, yüzde 5,2'sinin Fiat, yüzde 4,3'ünün Peugeot, yüzde 4'ünün Skoda olduğu, yüzde 22,9'unun ise diğer markalardan oluştuğu görüldü.

TRAFİĞE EN FAZLA 1501-1600 MOTOR SİLİNDİR HACİMLİ OTOMOBİLLERİN KAYDI YAPILDI

Ocak-Kasım döneminde trafiğe kaydı yapılan 488 bin 123 adet otomobilin yüzde 43,6'sı 1501-1600, yüzde 27,1'i 1401-1500, yüzde 13'ü 1300 ve altı, yüzde 11,3'ü 1301-1400, yüzde 4'ü 1601-2000, yüzde 0,9'u 2001 ve üstü motor silindir hacmine sahip oldu.

TRAFİĞE EN FAZLA BEYAZ RENKLİ OTOMOBİLLERİN KAYDI YAPILDI

Ocak-Kasım döneminde trafiğe kaydı yapılan 488 bin 123 adet otomobilin yüzde 56'sı beyaz, yüzde 21,5'i gri, yüzde 7,3'ü siyah ve yüzde 5,6'sı kırmızı iken yüzde 9,7'si diğer renklerde gerçekleşti.

(İHA)

Kaynak: İHA