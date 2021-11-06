Kasım Ayı Muhtarlar Toplantısı Yapıldı

EYÜP, İSTANBUL (Habermetre) - Kasım Ayı Muhtarlar Toplantısı YapıldıHer ay gerçekleştirilen muhtarlar toplantısı bu ay Bağıllı Köyünde yapıldı. Kaymakamımız Sayın Adem Çelik'inde de katıldığı Köy muhtarlarımız arası istişare toplantısı bu ay Bağıllı Köyü Muhtarı Fevzi Özdamar'ın ev sahipliğinde yapıldı. Toplantıya Kaymakam Adem Çelik'in yanı sıra İl Genel Meclis Üyeleri Eyüp Doğan, Sezgin Özdoğancı, Süleyman Sarpdağ, Köylere Hizmet Götürme Birliği Müdürü Mustafa Karataş ve Köy Muhtarları katıldı. Kaymakam Çelik, toplantıda tüm muhtarlarımıza söz vererek şikayet, öneri ve belirtmek istedikleri hususlarla ilgili olarak görüşlerini aldı. Talepler ile ilgiligerekli çalışmaların başlatılacağı belirtildi. Maske, mesafe ve temizlik kurallarını yineleyen Kaymakam Çelik, aşı konusunda köyler için planlanan mobil aşı ekipleri bilgisini muhtarlar ile paylaştı ve vatandaşların aşılar hakkında en doğru şekilde bilgilendirilmesi için muhtarlarımıza talimat verdi. Bağıllı Köyü bir önceki dönem muhtarı Mehmet Aslancan için hazırlanan plaket, Kaymakam Adem Çelik tarafından kendisinin hastane olmasından dolayı kardeşi Hasan Aslancan'a takdim etti.

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