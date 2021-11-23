Kasım Ayı İtibarıyla Çin'de Günlük Kömür Üretimi Miktarının 12 Milyon Ton Seviyesinde Dengelendiği ve Fiyatların Düşüşe Geçtiği Bildirildi

Çin devlet planlama teşkilatı tarafından 21 Kasım Pazar günü yapılan açıklamada, enerji üretimini arttırmak amacıyla uygulamaya koyulan bir dizi tedbirin ardından, ülkedeki kömür üretim miktarının günlük 12 ton seviyesinde dengelendiği bildirildi.

Çin'in elektrik üretiminde en çok kullandığı hammadde olan kömürün arzında meydana gelen azalma, son zamanlarda ciddi fiyat artışlarına neden olarak elektrik kesintilerini zorunlu hale getirmiş ve bu gelişmelerin ardından planlama teşkilatı kömür fiyatlarını kontrol etmek amacıyla piyasaya müdahale etmeye başlamıştı.

Devlet televizyonu CCTV'nin verdiği habere göre, enerji santralleri ve limanlardaki kömür stokları hızla artışa geçerek, 14 Kasım itibarıyla buralardaki toplam stokun 129 milyon tona ulaştığı ve Kasım sonu itibarıyla bu rakamın daha da artarak 140 milyon tona ulaşmasının beklendiği öğrenildi.

Haber de, Ulusal Kalkınma ve Reform Komisyonu yetkilisi Zhu Xiaohai'nin yaptığı açıklamaya yer verilerek, enerji fiyatlarının son günlerde önemli oranda düşüş gösterdiği belirtildi.

Yetkilinin yaptığı açıklamada, kömür fiyatlarındaki düşüşle birlikte çelik, alüminyum, PVC, maden çamuru ve petrokimya ürünlerinin fiyatlarının da inişe geçtiği bildirildi.

Elektrik üretiminde kullanılan termal kömürün Ekim ayının ortasında yaklaşık 2000 yuan olan rekor seviyedeki vadeli opsiyon fiyatının, %60'lık bir düşüşle şu an 800 yuandan işlem gördüğü açıklandı.

Çin devlet planlama teşkilatı, kömürdeki ani fiyat artışını kontrol etmek amacıyla ilk kez geçtiğimiz ay piyasaya direkt müdahalede bulunmuş ve tonu 2000 yuan olan termal kömürün fiyatı için ilk etapta 1200 yuanlık bir seviyeyi hedef olarak belirlemişti.

Kaynak: Reuters

Yayınlayan: T. C. Ticaret Bakanlığı, Ticaret Araştırmaları ve Risk Değerlendirme Genel Müdürlüğü

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