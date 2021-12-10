KASIM AYI FENOLOJİK DEĞERLENDİRME YAYIMLANDI

Kurumumuz Merkez ve Taşra teşkilatı teknik personelimizin sahadan birebir gözlem, meterolojik veri ve teknik bilgilerle hazırladığı "Fenolojik Değerlendirme - Hububatta Yağış, Ekiliş ve Gelişim Analizi ( Kasım 2021 Değerlendirmesi)" yayımlandı.

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