KASIM AYI FENOLOJİK DEĞERLENDİRME YAYIMLANDI - Haberler
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KASIM AYI FENOLOJİK DEĞERLENDİRME YAYIMLANDI

KASIM AYI FENOLOJİK DEĞERLENDİRME YAYIMLANDI
Habermetre - Haberler | Toplum

Kurumumuz Merkez ve Taşra teşkilatı teknik personelimizin sahadan birebir gözlem, meterolojik veri ve teknik bilgilerle hazırladığı "Fenolojik Değerlendirme - Hububatta Yağış, Ekiliş ve Gelişim Analizi (Kasım 2021 Değerlendirmesi)" yayımlandı.

Kurumumuz Merkez ve Taşra teşkilatı teknik personelimizin sahadan birebir gözlem, meterolojik veri ve teknik bilgilerle hazırladığı "Fenolojik Değerlendirme - Hububatta Yağış, Ekiliş ve Gelişim Analizi ( Kasım 2021 Değerlendirmesi)" yayımlandı.

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