Kasım ayı enflasyon ne zaman açıklanacak? Kasım TÜFE enflasyon oranı ne zaman, saat kaçta açıklanacak?

Aralık ayı enflasyon ne zaman açıklanacak? sorusunun yanıtı ekonomi gündeminde araştırılan konular arasında yer alıyor. Aralık ayının gelmesiyle birlikte gözler kasım ayı enflasyon rakamlarına çevrildi. Peki,Kasım TÜFE enflasyon oranı ne zaman açıklanacak?

ARALIK AYI ENFLASYON NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Enflasyon oranının her ay artmaya devam etmesi nedeniyle vatandaşın cebindeki paranın alım gücü azalıyor. Milyonlarca vatandaşın gözü emekli zammını, kira artış oranını etkileyen enflasyon oranlarına çevrildi. Enflasyon oranı 3 Aralık Cuma günü açıklanacak. Açıklama her ay saat 10:00'da yapılıyor.

2021 Kasım ayı enflasyon oranı, 3 Aralık 2021 Cuma günü açıklanacak. Enflasyon ekimde yüzde 2,39 artarken yıllık bazda yüzde 19,89 oldu. Yıllık enflasyon tüketici fiyatlarında yüzde 19,89, yurt içi üretici fiyatlarında yüzde 46,31 oldu.

RESMİ HEDEFİN 4 KATI

Merkez Bankası'nın resmi enflasyon hedefi yüzde 5 iken şu an TÜİK rakamı bile hedefin dört katı seviyede bulunuyor ve 10 yıldır yüzde 5 hedefi tutturulamıyor. Bu nedenle, Erdoğan'ın 'enflasyon düşecek' vaadi, hükümetin diğer vaatleri gibi yine tutmayabilir.

ENFLASYON VE KİRA ARTIŞ ORANI İLİŞKİSİ

Konutlarda kira artışı, bir önceki kira yılının Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) açıkladığı Yurt İçi Üretici Fiyat Endeksi'ndeki (Yİ-ÜFE) artış oranını geçmeyecek şekilde hesaplanıyor.

Ev sahipleri kiralık evlerinin zam oranında ÜFE değerini geçemiyor ve kira zamlarında ÜFE'nin son 12 aylık ortalaması baz alınıyor. Bu rakam, ev sahibi ve kiracılar için kira bedellerindeki artış oranının yasal üst sınırı olarak kabul ediliyor.

AA FİNANS'IN ANKETİNE GÖRE

AA Finans'ın, TÜİK tarafından 3 Aralık Cuma günü açıklanacak kasım ayı enflasyon verilerine ilişkin beklenti anketi, 24 ekonomistin katılımıyla sonuçlandı.

Ankete göre, ekonomistlerin kasım ayı enflasyon beklentilerinin ortalaması yüzde 2,88 oldu. Ankete katılan ekonomistlerin kasım ayı için enflasyon beklentileri, en düşük yüzde 1,8, en yüksek yüzde 3,56 aralığında yer aldı.

Ekonomistlerin kasım ayı enflasyon beklentilerinin ortalamasına (yüzde 2,88) göre bir önceki ay yüzde 19,89 olan yıllık enflasyonun yüzde 20,57'ye yükseleceği hesaplanıyor.

Tüketici Fiyat Endeksi, ekimde bir önceki aya göre yüzde 2,39 artış göstermişti.

Öte yandan, ekonomistlerin yıl sonu enflasyon beklentisi, bir önceki ankete göre 224 baz puan artarak yüzde 21,54'e yükseldi.

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