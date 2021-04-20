Kasım Alper Özdemir Suriye'de iyiliği ve Ramazan sevincini paylaştı
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Kasım Alper Özdemir Suriye'de iyiliği ve Ramazan sevincini paylaştı

Kasım Alper Özdemir Suriye'de iyiliği ve Ramazan sevincini paylaştı
Haberler.com / Olgun Kızıltepe - Haberler | Yaşam

İyilik Hareketi Kültür Eğitim ve Yardımlaşma Derneği Başkanı Kasım Alper Özdemir, Suriye Elbab'daki Başköy şehrinde Türkmen çocukları ve ailelerini ziyaret etti. Ailelere ve çocuklara hediyeler takdim eden Özdemir, "Hepsinin yüreğinde bir Türkiye sevdası var" dedi.

Şair Yazar ve İyilik Hareketi Kültür Eğitim ve Yardımlaşma Derneği Başkanı Kasım Alper Özdemir Suriye'nin Elbab bölgesindeki Başköy şehrindeki Türkmen çocukları ve ailelerini ziyaret ederek yardımlarda bulundu.

Kasım Alper Özdemir Suriye'de iyiliği ve Ramazan sevincini paylaştı

"BU HAREKETİN AMACI FARKINDALIK OLUŞTURMAK"

Yardım organizasyonuyla ilgili değerlendirmelerde bulunan Özdemir, "Ramazan ekmeği ve sevgiyi paylaşmaktır. Bizde iyiliği paylaşmak için Suriye'deki kardeşlerimizin yanına geldik. Bu topraklar bize atalarımızın emaneti, bu insanlarda soydaşlarımız. Biz Selçuklu'dan beri iyiliği paylaşan bir nesiliz. İyilik Hareketi'nin amacı da farkındalık oluşturarak topluma örnek olabilmek. O yüzden sadece Amasya'da yada İstanbul'da değil mazlumların olduğu yerlerde de olmalıyız diye düşünüyorum" dedi.

Kasım Alper Özdemir Suriye'de iyiliği ve Ramazan sevincini paylaştı

"YÜREKLERİNDE TÜRKİYE SEVADASI VAR"

Açıklamasının devamında "Buradaki ilgi beni çok mutlu etti" diyen Özdemir, şöyle devam etti: "Hepsinin yüreğinde bir Türkiye sevdası var. Devletimizin de buraya desteği inkar edilemez; dedi. Burada çocuklarımıza yüzlerce oyuncak dağıtıp iftar yemekleri vermemize vesile olan Biruni Üniversitesi Rektörü Prof.Dr Adnan Yüksel'e ve Almanya'dan İlhan ve Dürdane Belek ailesine çok teşekkür ediyorum."

Kasım Alper Özdemir Suriye'de iyiliği ve Ramazan sevincini paylaştı

Kasım Alper Özdemir Suriye Türkmeni çocuklarla bol bol özçekim yaparak bölgede geçirdiğı üç günü de renklendirdi. Diriliş Türkmen Yardımlaşma Derneği Başkanı Mahmut Türkmen Coşkun ise Şair ve Yazar Kasım Alper Özdemir'eziyareti için teşekkür etti.

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olgun.kiziltepe@haberler.com - Olgun Kızıltepe
Olgun Kızıltepe
olgun.kiziltepe@haberler.com
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