Kasım 2020 kira artış oranı: Kira zam oranı nasıl hesaplanır? Kasım kira zammı ne kadar olacak?

Kasım kira zammı ne kadar artacak? TÜİK'in ekim ayı enflasyon oranlarını açıklamasının ardından, kiracılar ve ev sahipleri kasım kira zam oranları ne kadar olacak sorusunu araştırmaya başladı. Kiralar ne kadar zamlanacak?

Kasım ayı kira zam oranı belli oldu. Tüketici fiyat endeksinin de belirlenmesi ile kiracıların ne kadar kira bedeli verecekleri netleşti. İş yeri, konut kasım ayı kira zam oranları ne kadar oldu? TÜİK verilerine göre, Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) ekimde aylık bazda yüzde 2,13, Yurt İçi Üretici Fiyat Endeksi (Yİ-ÜFE) yüzde 3,55 artış gösterdi. İşte, detaylar...

KASIM 2020 KİRA ARTIŞ ORANI NE KADAR?

Türkiye İstatistik Kurumu'nun açıkladığı ekim ayı enflasyon rakamlarına göre, Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) ekimde aylık bazda yüzde 2,13, Yurt İçi Üretici Fiyat Endeksi (Yİ-ÜFE) yüzde 3,55 artış yaşadı.

Türkiye İstatistik Kurumu verilerine göre, ekim ayı itibarıyla 12 aylık ortalamalar dikkate alındığında, tüketici fiyatları yüzde 11,74, yurt içi üretici fiyatları yüzde 9,11 arttı. Aylık bazda TÜFE yüzde 2,13, Yİ-ÜFE yüzde 3,55 artış gösterdi. TÜFE, ekimde geçen yılın aralık ayına göre yüzde 10,64, geçen yılın aynı ayına göre yüzde 11,89 yükseldi. Böylelikle on iki aylık ortalamalara göre %11,74 artış gerçekleşti.

KİRA ZAM ORANI NASIL HESAPLANIR?

Kiracının ödeyeceği kira zam bedeli, TÜİK tarafından açıklanan tüketici fiyat endeksi oranları baz alınarak belirlenir. Açıklanan 12 aylık ortalamalara göre TÜFE değişim oranı kadar zam yapılabilir. Buna göre, artış yapılacak ay yanı kasım ayı, kiralanan iş yeri veya konut, artış oranı (%11,74 TÜFE) ve hali hazırda ödenen kira bedeli ile hesaplama yapılabilir. ÖRNEK HESAPLAMA:

Mevcut kira: 1000 lira

Zam oranı: %11,74

Zam bedeli: 117

Zamlı kira: 1.117 lira

Mevcut kira bedeli: 1.000 lira

2020 KİRA ARTIŞ ORANLARI

Ocak : yüzde 15,18

Şubat : yüzde 14,52

Mart : yüzde 13,94

Nisan : yüzde 13,33

Mayıs : yüzde 12,66

Haziran : yüzde 12,10