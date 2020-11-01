Kasım 2020 Dünya Gündemi
Çin'de 2019'un sonlarında ortaya çıkmasının ardından dünyaya yayılan yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla ilgili gelişmelerin yanı sıra ABD'de yapılacak başkanlık seçimleri kasım ayının önemli gündem maddelerini oluşturuyor.
Çin'de 2019'un sonlarında ortaya çıkmasının ardından dünyaya yayılan yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla ilgili gelişmelerin yanı sıra ABD'de yapılacak başkanlık seçimleri kasım ayının önemli gündem maddelerini oluşturuyor.
1 Kasım
ABD'de 3 Kasım'da yapılacak başkanlık seçimleri öncesinde, Cumhuriyetçi Başkan Adayı Donald Trump, Michigan, Iowa, Kuzey Carolina, Georgia ve Florida'da, Demokrat Başkan Adayı Joe Biden ise Pensilvanya'da miting düzenleyecek.
New York ve civarında bulunan Müslüman sivil toplum kuruluşları, Fransa'nın İslamofobik tutumunu protesto edecek.
2 Kasım
Almanya'da ayın sonuna kadar sürecek Kovid-19 tedbirleri uygulanmaya başlayacak.
ABD'deki başkanlık seçimleri öncesi Trump, Kuzey Carolina, Pensilvanya, Michigan ve Wisconsin'de, Biden, Pensilvanya'da miting düzenleyecek.
3 Kasım
ABD'de Trump ve Biden'ın yarışacağı 59. Başkanlık Seçimleri düzenlenecek. Ayrıca Temsilciler Meclisinin tamamı ile Senatonun 35 üyesi için Kongre seçimleri de yapılacak.
4 Kasım
ABD'nin Paris İklim Anlaşması'ndan çekilmesi süreci resmi olarak tamamlanacak.
Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Teşkilatı gözlemci heyeti, Amerikan seçimlerindeki gözlemleriyle ilgili basın toplantısı düzenleyecek.
6 Kasım
Toyota 2020 mali yarıyılına denk gelen mart-eylül gelir-gider dengelerini duyuracak.
8 Kasım
- Japonya'da sınırlı katılımcıyla düzenlenecek "Rikkoshi no Rei" töreninde 54 yaşındaki Veliaht Prens Fumihito, imparatorluk tahtının varisi pozisyonuna resmen yükselecek
9 Kasım
Belçika'da Avrupa Birliği (AB) Dış İlişkiler Konseyi Toplantısı video konferans yoluyla yapılacak.
- Belçika'da NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, NATO 2030 Gençlik Zirvesi'ne video konferans yoluyla ev sahipliği yapacak.
10 Kasım
Belçika'da AB üyesi ülkelerin Avrupa İşlerinden Sorumlu Bakanları video konferans yoluyla toplanacak.
11 Kasım
Arnavutluk ile Kosova Futbol Milli Takımları "Elbasan Arena"da dostluk mücadelesinde karşılaşacak.
12 Kasım
- Sony yeni model oyun konsolu PlayStation 5'i satışa sunacak.16 Kasım
ABD Temsilciler Meclisi, seçimlerin ardından ilk kez toplanacak.
17 Kasım
Facebook ve Twitter CEO'ları, Biden ile ilgili New York Post haberini "sansürledikleri" gerekçesiyle Senato Adalet Komitesinde ifade verecek.
12 Kasım
Çinli sosyal medya platformu TikTok'un ABD'deki yasağı başlayacak.
17 Kasım
ABD'de New York Central Park'ta siyahi kuş gözlemcisini haksız yere polise şikayet eden Amy Cooper'in duruşması yapılacak.
19 Kasım
Belçika'da iki gün sürecek AB Dış İlişkiler Konseyi Toplantısı düzenlenecek.
22 Kasım
Arnavutluk, Kosova ve Kuzey Makedonya'da çeşitli etkinliklerle Arnavutların "Alfabe Günü" kutlanacak.
23 Kasım
- Belçika'da AB Dış İlişkiler Konseyi, kalkınma konularında toplantı yapacak.
26 Kasım
ABD'de Şükran Günü kutlanacak.
27 Kasım
Japonya'da ABD hava üssünün eyalet kapsamında yerinin değiştirilmesine için arazi doldurulmasının durdurulması istemiyle Okinawa eyaletince açılan davada Naha Bölge Mahkemesi kararı duyuracak.
28 Kasım
Arnavutluk, Kosova ve Kuzey Makedonya'da çeşitli etkinliklerle Arnavutluk'un "Bayrak ve Bağımsızlık Günü" kutlanacak.
29 Kasım
Kosova'nın Poduyeva ve Kuzey Mitrovitsa belediyelerinde olağanüstü belediye başkanı seçimi düzenlenecek.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Zuhal Demirci