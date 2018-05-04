Kasil Güney İlçelerinde

Adalet ve Kalkınma Partisi Erzurum'da Cumartesi günü yapacağı temayül yoklamasına hazırlanırken, milletvekili aday adaylarıda teşkilat ziyaretlerini sürdürüyor. Temayül yoklaması için hazırlanan başvuru listesinde 57. Sırada olan iş adamı mühendis Serkan Kasil'de ilçe turlarını tamamladı. Erzurum'un güney ilçelerini ziyaret eden Kasil, "Bu gün her zamankinden çok birlik ve beraberliğe ihtiyacımız var" dedi.

Seçim gezilerine Aşkale ile başlayan Halis Serkan Kasil burada, ilçe başkanı Abdulkerim Polat ve ilçe yönetimiyle bir araya geldi. İlçe teşkilatına gösterdikleri yakın ilgiden ve misafirperverliklerinden ötürü teşekkür eden Kasil,"Genç bir kardeşiniz olarak, desteğinize talibim" dedi.

Ardından yönünü güney ilçelerine çeviren Kasil, ilk olarak Hınıs ilçe teşkilatını ziyaret etti. İlçe başkanı Memet Sönmez ve yönetimiyle bir süre görüşen Kasil,"Bu gün her zamankinden çok birlik ve beraberliğe ihtiyacımız var. Erzurum güneyi ile kuzeyi ile doğusu batısıyla bizim memleketimiz. Hiçbir ilçenin diğerinden bizim için farkı yok" dedi.

Sonrasında Tekman'a giderek ilçe teşkilatıyla görüşen Kasil, genç ilçe başkanı Taner Özer ve ilçenin ileri gelenleriyle sohbet etti. Siyasette doğru planlama yapmanın önemine vurgu yapan Kasil, hizmet noktasında devlet yatırımlarından her ilçenin yeteri ölçüde faydalanması gerektiğini belirterek, "Bizim için eşitlik her zaman adalet değildir. Erzurum'da devlet yatırımlarından yeteri kadar faydalanamayan ilçelerimiz var. Bizim önceliğimiz bu ilçelerimizi diğer ilçelerimizin seviyesine getirebilme adına gayret göstermek olacak" dedi.

Güney ilçe turlarını Karaçoban'la sürdüren Kasil, AK Parti ilçe başkanı Murat Derdiyok'la bir süre görüştü. Karaçoban ilçesinin potansiyellerinden yeteri derecede faydalanmadığını belirten Kasil,"Özellikle bazı ilçelerimizde istihdamı nasıl geliştirebiliriz diye kafa yormamız gerekiyor. Bunun için teşkilatlarımızla birlikte hareket ederek, elimden geleni yapacağım" dedi.

Son olarak Karayazı ilçesine giden Kasil, başkan Servet Tutkun'la bir araya geldi. Tutkun'un ilçede önemli bir misyon yüklendiğini belirten Kasil, başarılı çalışmalarından ötürü kendisine teşekkür etti. Karayazı ilçesinin ismiyle müsemma bir yapıda olmaması gerektiğini belirten Kasil,"Aday olup seçilmemiz halinde, el birliğiyle Karayazı'yı hizmet noktasında istenilen seviyeye çıkarmak için mesai harcayacağıma söz veriyorum" dedi. - ERZURUM