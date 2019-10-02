02.10.2019 17:02

Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı'nın arkadaşlarından Middle East Eye Editörü David Hearst, "Cemal Kaşıkçı'nın kaybolması bugün hala sıcaklığını koruyor geçen yılda olduğu gibi. Bu, hemen ele alınması gereken bir konu." dedi.

Suudi Arabistan'ın İstanbul Başkonsolosluğuna girdikten sonra Suudi Arabistan'dan gelen ekiplerce katledilen Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı'nın arkadaşlarından Middle East Eye Editörü David Hearst, Anadolu Ajansı muhabirine değerlendirmelerde bulundu.

Cemal Kaşıkçı'nın bedeninin hala bulunamamasıyla ilgili, "Kaşıkçı'nın cesedinin bulunmasını sağlamayacaklar. Çünkü, bence deliller bir şekilde yok edildi. Asit gibi bir şey kullanmış olabilirler yok etmek için. Fakat net olan bir şey var ne olduğuna dair, hem de büyük bir delil. Bu büyük delil ses kayıtları." ifadelerini kullandı.

BM Yargısız ve Keyfi İnfazlar Özel Raportörü Agnes Callamard, Kaşıkçı'nın öldürülmesine dair yürüttüğü araştırmaya değinen Hearst, "Rapor uluslararası boyutta bir araştırmanın sonucunda ortaya çıktı. Ne olduğuna dair bilgiler var. Fakat Cemal Kaşıkçı'nın kaybolması bugün hala sıcaklığını koruyor geçen yılda olduğu gibi. Bu, hemen ele alınması gereken bir konu." diye konuştu.

"Suudi Arabistan'ın adaletinden emin değilim"

Gelecekte bu konunun nereye varacağına dair kuşkulu olduğunu kaydeden Hearst, Kaşıkçı'nın öldürülmesiyle ilgili bazı bilgilerin aslında açıkça ortada olduğunu söyledi.

Hearst, konuşmasını şöyle tamamladı:

"Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'taki özel ceza mahkemesinde neler oluyor bilmiyoruz. Kimler yargılanıyor, kimler ölüm cezasına çarptırılır bilmiyoruz. Suudi Arabistan'ın adaletinden kesinlikle emin değilim. Fakat şunu biliyorum, uluslararası baskılar bu konu üzerinde devam edecek. Bence Kaşıkçı'ya ne olduğuna ve ölüm emrinin kim tarafından verildiğine dair şüphe yok. Bu durum da veliaht prens Muhammed bin Salman üzerinde silinmez bir ün bırakıyor. Bir yıl öncesine göre Muhammed bin Salman kendisini farklı bir konumda buldu. Kaşıkçı'nın sesi artık daha güçlü eskisinden de daha fazla. ve Veliaht prens kendisini Suudi Arabistan'ın mutlak hakimi olarak çok yalnız ve savunmasız bir pozisyonda hissediyor."

Kaynak: AA