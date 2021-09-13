Kaşıkçı'nın içme suyu depoları yenilendi - Haberler
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Kaşıkçı'nın içme suyu depoları yenilendi

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Kaşıkçı'nın içme suyu depoları yenilendi

MASKİ Genel Müdürlüğü, Gördes ilçesine bağlı Kaşıkçı Mahallesinde de içme suyu depolarının bakım onarımını gerçekleştirerek vatandaşlara daha sağlıklı bir sistem üzerinden su ulaşmasını sağladı.

Manisa Su Ve Kanalizasyon İdaresi (MASKİ) Genel Müdürlüğü, içme suyu depolarında bakım-onarım ve revizyon çalışmalarına devam ediyor. İçme Suyu Dairesi Başkanlığı bünyesinde yürütülen çalışmalar kapsamında Gördes ilçesine bağlı Kaşıkçı Mahallesinde de içme suyu depolarının tadilatı yapıldı. Depoların içi fayans ile döşendi. Yalıtım sistemi ile kayıp kaçaklara son verildi. Manevra odaları da yenilenen depoların sıvası ve boya işi de yapıldı. Depolar son olarak himaye çiti ile çevrilerek dışarıdan herhangi bir müdahalenin önüne geçildi.

"Cengiz Başkanımıza sonsuz teşekkür ediyoruz"

Kaşıkçı Mahalle Muhtarı Hakkı Bayram, "Büyükşehir ve MASKİ'nin bize yaptığı hizmetlerden dolayı çok memnunuz. Daha önceki yıllarda su sıkıntımız vardı. Geçen yıl açılan sondaj kuyusu ile bu sorunumuz çözüldü. Bu sene de depolarımızın tadilatı yapılması ile mahallemiz ve bağlıları daha sağlıklı suya kavuştu. Bakım onarımı yapılmadan önce depolarımızın durumu kötüydü. Metal boruydu. Polietilene çevrildi. Depo içlerine fayans döşendi. Badana boyası yapıldı. Kaçaklar oluyordu. O da önlendi. Tertemiz bir görüntüye sahip oldu. Yapılan hizmetlerden çok memnunuz. Devamını da bekliyoruz. Cengiz Başkanımıza sonsuz teşekkür ediyoruz. Daha önce su sıkıntısını yaşadığımız için çok perişan durumdaydık. Gerçekten çok memnunuz. Sosyal medya hesaplarımda da memnuniyetimi dile getirdim" dedi.

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