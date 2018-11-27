Kaşıkçı Cinayetiyle İlgili Erdoğan'la Görüşmek İsteyen Suudi Velihaht Prens'e: Bakarız

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Alman Süddeutsche Zeitung gazetesine verdiği mülakatta Suudi Arabistan'ın İstanbul Başkonsolosluğunda öldüren Cemal Kaşıkçı'nın azmettiricisi olarak gösterilen Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman hakkında önemli bilgiler paylaştı.

'SELMAN SORUMLU TUTULUYOR'

Kaşıkçı cinayetinde bir çok kesimin Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman'ın sorumlu tuttuğunu vurgulayan Mevlüt Çavuşoğlu, ABD Başkanı Donald Trump'ın konuya ilişkin yorumunun hatırlatılması üzerine, ''Trump'ın neden böyle dediğini bilemiyorum. Amerikalıların bizim bilmediğimiz başka delilleri olup olmadığını da bilmiyorum. Bir 'belki' bizim için yeterli değil, emin olmalıyız." ifadelerini kullandı.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu

"ERDOĞAN'IN CEVABI 'BAKARIZ' OLDU"

Çavuşoğlu, Selman'ın Arjantin'in başkenti Buenos Aires'te düzenlenecek G20 Zirvesi'nde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile görüşme talebi olduğunu belirterek, "Kendisi Erdoğan'a telefonda Buenos Aires'te görüşme imkanını sordu. Erdoğan'ın cevabı 'bakarız' oldu. Şu an için Veliaht Prens ile görüşmemek için bir neden yok." değerlendirmesinde bulundu.